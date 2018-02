Presidente de la Corte de Loreto, Dr. Manuel Humberto Guillermo Felipe.

“Para ello hemos ahorrado de tres maneras principales”.

Una forma de ahorro ha sido dejar de alquilar locales y con ese importe se atendió a jueces de provincias.

Luego de la inauguración de la implementación de varios servicios en la Corte Superior de Justicia de Loreto, el presidente Dr. Manuel Humberto Guillermo Felipe, fue felicitado por el juez supremo Dr. Augusto Ruidías Farfán, por la optimización de recursos.

En otras palabras los ahorros conseguidos les han permitido superar el poco dinero que asigna el ministerio de Economía, para realizar obras y adquisición de bienes para mejorar la atención de los servicios de justicia.

Explicó que una forma de ahorrar fue dejando los locales alquilados y los órganos jurisdiccionales se trasladaron a la sede judicial de Loreto. “Todos los juzgados se encuentran dentro de la Corte, a excepción de los de Paz en lo Penal”, dijo el Dr. Manuel Guillermo.

Señaló que otra forma de ahorro fue en los procesos de selección de bienes y servicios que significó un monto aproximado de S/. 700 mil soles. En la buena pro han estado proveedores de la región y al estar la exoneración de pago del 19% del IGV, “ese dinero que se deja de pagar por tributos, ha significado una tercera fuente de ahorro”, acotó.

Precisó que con los ahorros generados han podido adquirir diversos bienes, “especialmente equipos de aire acondicionado, equipos de video conferencia para poder atender las necesidades y estar a tono con la modernidad en el servicio de justicia como lo tienen las Cortes de Lima”.

Manifestó que incluso han podido dotar de mejores condiciones de trabajo a los jueces de provincias como en Datem del Marañón, Nauta, Caballo Cocha, Contamana y Requena

“Se les ha asignado equipos de aire acondicionado para que los jueces trabajen en mejores condiciones y puedan impartir justicia con mayor celeridad. El clima para ellos ya no es problema y tienen las condiciones para un mayor rendimiento”.

Agregó que en la Corte de Loreto (Iquitos), “se ha mejorado el Módulo Corporativo Laboral, el Módulo Penal que carecía de equipos para la transmisión de la luz. Ya la capacidad de la Corte había rebasado la demanda de energía no podíamos hacer funcionar los equipos de aire acondicionado porque se apagaban las computadoras, entonces se optó por hacer una adquisición cuantiosa de medio millón de soles para tener una sistema de transmisión y de transformación del alto voltaje de 10,000 kw a la común doméstica que es de 230”.

Indicó que se trata de un equipo de alta generación que facilita un ahorro en el consumo, y en un promedio de 10 años van a recuperar toda la inversión. Además que se trata de un equipo amigable al medio ambiente porque no contamina. “La demanda máxima será de 400 mil kw, y este equipo está pensado para una demanda de hasta más de 600 mil kw”. (Diana López M.)