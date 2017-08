“El director regional de Salud no escapa de responsabilidad”, indica secretario de trabajadores de la Diresa Loreto

José Gonzales, secretario general del sindicato de trabajadores de la Diresa Loreto, resaltó que sus colegas respondan al llamado sindical debido a que ya la situación se encuentra cada vez peor.

“Ya nosotros hemos agotado la vía de solicitud de diálogo al presidente regional y no hemos tenido respuesta hasta la fecha. La problemática coyuntural es de implicancia y solución de Fernando Meléndez.

Pero aquí también no escapa de responsabilidad el director regional de Salud que es quien debe ponerse de una vez fuerte y decirle al gobernador que si no soluciona los problemas, la Diresa Loreto va a sufrir un descalabro administrativo.

El principal problema es el recorte presupuestal permanente y estratégico que está efectuando el gobierno regional a nuestra institución. Hay una intromisión política exagerada y eso significa que prácticamente se conduce bajo el antojo de lo que quiere Meléndez Celis y no de la política interna que debe prevalecer el director regional de Salud.

Asimismo, no es justo que quien haya hecho un trabajo desastroso como el doctor Hermann Silva, sea premiado de esa forma al darle un cargo político como coordinador regional de las cinco políticas de salud en Loreto”, indicó José Gonzales.

El dirigente agregó que luego del paro de 48 horas, los trabajadores se volverán a reunir para ver si hay alguna respuesta a sus pedidos por parte del Gore Loreto. Si no hay solución, podrían ir a la huelga indefinida. (Gonzalo López)