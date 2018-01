Director del Hospital Apoyo Iquitos, Dr. Carlos Coral Gonzales.

Las condiciones en infraestructura van mejorando en el hospital alterno Santa Rosa, donde funciona el hospital Iquitos, mientras dure la construcción de su nuevo local y ello debido a un último aporte económico desde el ministerio de Salud. Así informó el director Dr. Carlos Coral Gonzales.

“Se está ejecutando un presupuesto de 415 mil soles que ha venido del ministerio de Salud a través de Defensa Nacional, es que en el hospital alterno Santa Rosa carecemos de comodidades en los diferentes servicios. Esto fue supervisado por el director nacional, Dr. Villena, que ha visto la necesidad y nos ha destinado la partida, y se hizo la licitación pública.

La empresa ganadora desde la semana pasada ha empezado a ejecutar los arreglos. Tenemos por ejemplo pasadizos, agua, desagüe, el ambiente de emergencia, sala de operaciones, ginecología, se va a construir la sala de operaciones oftalmológicas porque tenemos dos oftalmólogos que necesitan su mini sala de operaciones para hacer sus intervenciones por cataratas.

También trabajos en la morgue, el acceso, rayos X, estamos cambiando los pisos de los consultorios, los baños lo estamos arreglando. Hay una serie de arreglos que estamos realizando al mismo tiempo porque todo esto no debe pasar más allá de fin de mes.

Paralelo a eso en la explanada se está construyendo el almacén de medicinas. Estaba a medio hacer y con este presupuesto lo estamos construyendo al cien por ciento. Lo que queremos es dar la mínima garantía para que no haya problemas, por ejemplo agua potable es fundamental las 24 horas.

En el caso de la morgue hay que explicar, una morgue normalmente tienen las cabinas de congelación (frigoríficos), en realidad nosotros estamos haciendo un depósito. A lo mucho vamos a poner aire acondicionado para que se mantengan refrigerados, pero la solución es que apenas haya un fallecimiento, las familias los lleven rápido. Ahora está más apartado de los otros ambientes, cercana a la rampa de salida a la calle”, manifestó.

FALTA PAGO DE PERSONAL LOCADOR DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017

Respecto a las remuneraciones tan reclamadas en el sector salud, en el caso del hospital Iquitos, indicó: “Hemos cumplido con (pagar) los nombrados, con los CAS, y de tesoro público. Lo que sí hemos tenido problemas es con los locadores, solo pagamos hasta octubre, nos falta noviembre y diciembre. Lo vamos a hacer con este presupuesto 2018 y estamos esperando que nos den la apertura electrónica del SIAF y poder hacer los movimientos respectivos.

Hubo una retención temporal en el mes de diciembre (de pago de Seguro Social, por ejemplo), para poder cumplir con los trabajadores, pero ya estamos al día en todo, felizmente a último momento vino lo del SIS que nos ayudó bastante. Lo que sí tenemos deudas atrasadas de proveedores del 2012, más que todo de compras que lamentablemente no tienen el debido sustento, pero son gestiones que han pasado”.

MUY POSITIVO QUE A NUEVA JEFA DE OCI LE PAGARÁ CONTRALORÍA

Sobre la designación de la nueva jefa de OCI del hospital, Arq. María Julia Guevara Ríos, comentó: “Veo que es altamente positivo, primero que al personal no lo paga el hospital, lo paga la misma Contraloría y nos liberamos del sueldo, pero también le da idoneidad que dependa directamente de la Contraloría y por tanto ellos van a ejercer su función pegado a la letra.

Nosotros vamos a trabajar de forma muy estrecha con ella. Por ejemplo, a veces el sindicato viene y te dice queremos esto, pero no se puede, entonces la única manera de hacer ver es con el sustento de la ley. Por otro lado, nos va ayudar a revisar bien lo que son manejos presupuestarios, para no caer en ningún tipo de problema”. (Diana López M.)