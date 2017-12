Presidente del comité de lucha de Sutra Red de Salud Alto Amazonas:

Van cinco días de huelga indefinida que viene cumpliendo el sindicato de trabajadores de la Red de Salud Alto Amazonas; sin embargo, hasta el momento no han conseguido arrancar ninguna solución a sus siete puntos de la plataforma, sobre todo lo relacionado al pago del mes de diciembre de los trabajadores nombrados y contratados.

“No entiendo por qué el director de la red de salud se reúne solo con el secretario general del sindicato, el señor Yupe, cuando hay un comité de lucha. Este señor ya no tiene nada que hacer en esta negociación, es el comité de lucha con quien tiene que hacer las negociaciones que para eso fue elegido. .

Tildamos de traidores, lame botas y sobones a aquellas personas que están intentando desestabilizar esta medida de fuerza, hay compañeros que trabajan como infiltrados y que llevan los acuerdos que se toman de carácter privado, en un instante lo sabe el director o sub directora, eso quiere decir que tenemos soplones en nuestro grupo que solo sirven como espías, pero no van a derribar nuestra huelga”, indicó León Chávez, presidente del comité de lucha. (Gonzalo López)