Andrés Ferreyra, regidor de Maynas dijo tajantemente:

Un llamado de atención es lo que hace el regidor Andrés Ferreyra a la alcaldesa Adela Jiménez, para tomar atención si su personal de confianza está trabajando, y no es para menos porque hizo hincapié referente a la problemática de la basura expuesta en toda la ciudad sin que sea recogida oportunamente.

“La alcaldesa debe castigar a los funcionarios responsables que no están cumpliendo con el trabajo encomendado”, fue puntualmente lo que expuso el regidor, e indicó también que los que deben hacer su trabajo son los de Procuraduría y Control Interno, quienes pasan por agua tibia esta irregularidad de la basura.

Mencionó también que la Gerencia de Saneamiento Ambiental, debió haber previsto si es que los compactadores de basura con el tiempo iban a tener algún desperfecto, para tomar precauciones y no dejar a la ciudad sucia. “Mi persona investigó sobre el precio de las compactadoras, lo he denunciado, ahora que ya se empiezan a malograr todo sale a la luz, se tendrá que alquilar carros y contratar más personal para solucionar este problema”, dijo el regidor.

El vecino es quien paga sus arbitrios, debe tener un trato digno, un buen servicio, ahora que el clima está cambiante y la basura regada por toda la ciudad es un foco infeccioso y pueden presentarse enfermedades, indicó Ferreyra.

Asimismo, mencionó las obras que se encuentran paralizadas como la calle Arequipa, pistas nuevas que están rajadas y el colapso de los alcantarillados.

(AV. Camus)