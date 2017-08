“Están yendo contra la salud de los niños”, dijo doctor Edwin Villacorta

“Al bebé se le da lecha materna hasta los dos años, lactancia exclusiva hasta los 6 meses”.

El doctor Edwin Villacorta Vigo, conocido pediatra de la ciudad de Iquitos, fue el encargado de exponer en el inicio de la Semana de la Lactancia Materna. A su estilo, fue muy claro en decir las cosas tal y como son, incluso apuntó a sus colegas que por intereses personales dejan de sugerir a las madres que les den leche materna a sus hijos.

“La pregunta genérica de cuánto tiempo hay que dar de lactar al bebé, se responde con un pregunta genérica: hasta que el bebé quiera. En lo posible, hasta los dos años de edad, la lactancia exclusiva hasta los 6 meses. A partir de ahí tiene que complementarse con alimentación saludable semi sólida, papillas y purés, no sopas ni caldos.

Hay pediatras que recomiendan leche materna pero tienen un sesgo muy importante con leche artificial, recetan eso y generalmente las más caras para poder ganarse alguito. Las empresas transnacionales de leche artificial, controlan a las farmacias las recetas de los médicos.

Van cada cierto tiempo a las farmacias, porque muchas de ellas sacan fotocopia a la receta, y de acuerdo al pediatra que receta más se le premia con un viajecito todo pagado y no se dan cuenta que están yendo contra la salud de los niños.

Creo que en ese aspecto el ministerio de Salud también tiene que pelear. No solo es cuestión de concientizar una vez al año, también debería haber premio a los médicos por algo correcto cuando ellos instan a las madres a darle leche materna su bebé.

Hay que educar a las mamás, mucho tiene que ver la parte obstétrica, el control prenatal donde se tiene que concientizar a la mujer desde la preparación del seno para dar de lactar hasta que ella sepa qué cosa es importante para su niño. No echemos la culpa a la gente que tiene un nivel de conocimiento, más bien el personal de salud tiene que ayudarles”, indicó el doctor Edwin Villacorta, pediatra del hospital Apoyo Iquitos. (Gonzalo López)