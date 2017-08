APN señala que en Iquitos solo existen dos puertos formales, ENAPU y Petroperú

La embarcación Gran Loretana II que hizo naufragar a una pequeña embarcación el último fin de semana, dejando como saldo cuatro fallecidos; un adulto y tres menores de edad, sigue recorriendo la Amazonía y seguirá impunemente acoderando en lugares informales que no están preparados para el embarque y desembarque de pasajeros; hecho similar se repite con una gran cantidad de embarcaciones que prefieren exponer al peligro a sus pasajeros y no utilizar los puertos autorizados con el fin de mantenerse en la informalidad y evadir los controles reglamentarios.

Este hecho ha puesto nuevamente en el tapete, el tema de los puertos en Iquitos y la seguridad de los pasajeros; mientras el fiscal de Prevención del delito, Hugo Baños, señala que Capitanía de Puerto no hace nada, el representante de esta institución capitán Francisco Vilches Castillo afirma que el control que realizan es permanente. “Sin duda alguna es necesario un trabajo articulado entre todas las instituciones para hacer más efectivo el control fluvial, para ello vamos a convocar esta semana a una reunión a todos los entes involucrados”, señaló el capitán de Puerto.

De acuerdo a la información proporcionada por la Autoridad Portuaria Nacional, en Iquitos solo existen dos puertos formales; la Empresa Nacional de Puertos, ENAPU y Petroperú ¿por qué entonces se permite que la embarcaciones de pequeño y gran tonelaje acoderen en lugares inapropiados? o llamados puertos informales que ponen en peligro la vida de las personas. Se hace necesaria la mirada de las autoridades para frenar estas cifras de muertes que van en aumento, sumamos a ello la desidia de muchos ciudadanos (as) que sin importar el riesgo que corren sus vidas, aceptan que las embarcaciones acoderen en cualquier lugar y sin ningún tipo de seguridad.

Por su parte, Bartolomé Tanchiva, secretario general del Sindicato de Trabajadores de ENAPU-Iquitos, indicó que la informalidad en el transporte fluvial es algo que siempre les ha preocupado porque se juega con vidas humanas, y se evidencia explotación laboral a vista de las autoridades, “lo único que interesa a un grupo de empresarios armadores es lucrar y evadir los alcances de la ley, no quieren ser controlados, por eso se resisten a utilizar el Puerto de ENAPU”, indicó

Ante la evidente antigüedad que muestra la infraestructura de la Empresa Nacional de Puertos, Tanchiva manifestó que ENAPU se encuentra en un proceso de modernización en mérito a ello, dijo, se adquirirán en el presente año, una Grúa con capacidad de levante de 50 toneladas, 02 Montacargas con capacidad de levante de 3.5 toneladas, 02 tractores jaladores de carga con capacidad de arrastre de 30 toneladas y construcción de 10 carretas con capacidad de 15 toneladas, con una inversión promedio de 2.5 millones de soles provenientes de recursos propios, que le dará mayor dinamismo a la Empresa Portuaria Nacional en Iquitos.

Informó también que en los próximos meses se iniciará la construcción del embarcadero y muelle de pasajeros con una inversión de 4 millones de soles, el mismo que repercutirá en beneficio de la comunidad portuaria y de la población en general.

Finalmente, exhortó a los representantes del Ministerio Público realizar inspección en los embarcaderos informales que constituyen un riesgo para toda la población y que desarrollen su trabajo con profesionalidad y eficiencia.

