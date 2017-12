• Sub prefecto Indiana, Claudio Sajamí Saavedra.

• Los deslizadores rápidos cometen abusos con pasajeros, mientras que el ferry sigue preocupando.

“Nosotros hemos recibido varias quejas de los usuarios del rápido, uno que no saben respetar al pasajero, son malcriados cuando cobran pasaje de un niño y de alguna pequeña carga, y abusan. Y cuando los pasajeros no están de acuerdo al toque les están bajando de mala forma y hasta con insultos, de forma humillante”, declaró el Sub prefecto Indiana, Claudio Sajamí Saavedra.

“Nosotros pedimos a Capitanía de Puerto y a los dueños que vean esta situación. Otra cosa que ya no brindan garantías de seguridad porque se llenan más de sus capacidades de pasajeros, también hay deficiencias en los motores y se han dado casos donde avanza fallando el motor, y entonces ya no son rápidos porque llegas a Iquitos o a Indiana en dos hasta en tres horas de viaje.

Nosotros queremos que se solucione esto por intermedio de Capitanía porque esto ya se pondrá de conocimiento, además de la Prefecta de Loreto, de la señora Carmen Núñez.

También se refirió a la embarcación ferry, que ya fue tratado en el Comité de Seguridad Ciudadana – CODISEC del distrito de Indiana que lo preside la alcaldesa de la municipalidad, Prof. Janet Reátegui Rivadeneyra.

En la reunión la Policía informó de que ya hay varias denuncias de lo que viene ocasionando el ferry, tanto cuando surca como cuando baja. Hace unas dos semanas destruyó una balsa acá y también hizo virar varios botes, poniendo en peligro a las personas, a los niños. Hasta ahora se han salvado milagrosamente de ahogarse.

Yo creo que donde hay bastante tráfico de botes, el ferry puede bajar su velocidad y se puede solucionar así. Que se entienda que no estamos en contra del servicio, sino que estamos en contra del perjuicio que ocasiona a la velocidad en que se va. Sabemos de mi zona de Indiana, pero no sabemos qué estará ocurriendo más abajo. El responsable debe responder a lo que ocasionan.

Ya he enviado unos oficios a los Tenientes Gobernadores indicándoles que de las seis de la mañana a 8 de la mañana, que tengan mucho cuidado y que no naveguen los días que le toca bajar al ferry. Esas recomendaciones les hice”. (Diana LM.)