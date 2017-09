Declaró presidente de la federación de Urarinas.

Así lo dijo James Rodríguez Acho, presidente de la asociación Urarinas, quien representa a 11 comunidades desde Saramurillo a Ollanta.

“En el proceso de esa acta ha habido avances, logros y retrasos. A este evento (Petroperú/Oleoducto) nos han invitado, pero de manera verbal y esperamos que lo prometido sea una realidad y no solo promesas. Nos preocupa todo porque el país está en una crisis grande y por eso quiero decir que los pueblos indígenas no vamos contra el desarrollo de la actividad petrolera, sino que las grandes empresas transnacionales siempre deben respetar la Consulta Previa.

En el acta de Saramurillo, se ha analizado el avance con las 5 cuencas y las 16 federaciones, con la crisis del gabinete ministerial vemos que solo se ha avanzado 1.2% y esto por las obras que cumplen dos municipios. En resumen, la declaratoria de la emergencia sanitaria sacada para Urarinas, Parinari, Nauta, hasta ahora no vemos ningún avance.

Por parte del gobierno regional tampoco tenemos ningún tipo de proyectos, ya les falta poco tiempo para que concluyan su periodo, pero no hemos visto nada a favor de nuestras comunidades nativas”, concluyó James.