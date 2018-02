Señaló Aurora Koo, sub secretaria del sindicato de trabajadores del gobierno regional de Loreto.

Ayer por el día de “San Valentín”, adornaron el ingreso de la sede del Gorel.

Como ya se dijo en anterior noticia, el nuevo sindicato de trabajadores del gobierno regional en su mayoría está conformado por mujeres profesionales que están decididas a hacer de aquel sindicato un órgano activo que principalmente esté atento a impulsar una defensa cerrada de los derechos laborales y sociales de sus afiliados. Ayer en el marco del día del amor y la amistad, el sindicato colocó un bonito arreglo al ingreso de la sede de la mencionada institución.

“En este día especial del amor y la amistad quiero saludar a mis compañeros del gobierno regional, así como de las direcciones regionales y gerencias de las sub regiones. Decirles que el objetivo de esta dirigencia sindical es fundamentar sus bases en fraternidad y camaradería, porque solo así podemos garantizar un clima laboral más armonioso y dinámico.

Ahora la directiva está dedicada hacer del sindicato una organización más sólida, moderna, integradora con todos nuestros afiliados. Todos los trabajadores juntos estaremos en la defensa de nuestros derechos laborales, sin tener que ponernos en controversia con las autoridades.

No venimos a ponernos en contra de la gestión regional, por el contrario, seremos promotores para que nuestros afiliados aporten más a la gestión. Nosotros somos el soporte de la gestión regional que intervenimos en la cadena productiva de servicios y que al final va a llegar a la población. Estamos fortalecidos en esta directiva porque somos profesionales con muchos años de experiencia”, declaró Aurora Koo.

De otro lado, dijo no guardar ningún resentimiento contra el ex gerente del gobierno regional Alberto Vega, quien salió de laborar ya que la Contraloría recomendó que no podía continuar en el cargo. Y es que Federico Vega, antes estuvo como jefe de OCI del Gorel, siendo que a los pocos meses de la nueva gestión, se pasó para desarrollar el cargo de gerente general.

“No le deseo ningún mal, le deseo que tenga un buen futuro. Nosotros como profesionales conocemos la normativa que rige en nuestra institución. Me parece que estuvo mal asesorado”, puntualizó Koo.