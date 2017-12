• Familiares indicaron que joven habría sido víctima de brujería

Michel Laychi Pizango (23) se encuentra postrado en cama, según su madre, desde hace un año. El hombre fue llevado en varias oportunidades al hospital para que los médicos le evalúen y le diagnostiquen el mal que padece; sin embargo, su progenitora sostuvo que todos sus análisis salieron negativos para cualquier tipo de enfermedad.

Desde ese momento no supieron qué tiene. Fue así que sus familiares optaron por llevarle a un “médico curioso” para ver qué es lo que padecía, ya que la ciencia no pudo dar con la enfermedad.

Este Padre de familia se encuentra postrado en el interior de su casa ubicada en el pasaje América N° 29 del AH Triunfo, a decir de su madre, a su hijo le habrían hecho brujería, porque los médicos no le hallaron nada.

“Hace un año y 4 meses que mi hijo está portado en cama, le llevamos al hospital, hicimos lo que los médicos nos dijeron, le sacamos análisis y todo ello salió negativo. La verdad no sabemos qué tiene, fue así que buscamos a un curioso para que nos diga qué es lo que tiene mi hijo. Él nos dijo que le habían hecho daño y que la brujería era muy fuerte, por eso estamos buscando la manera de que todo esto desaparezca de su cuerpo, pero no sabemos cómo. Ahora lo que pedimos a las autoridades y a las personas de buen corazón, es que nos ayuden son algunas cositas que él necesita como medicinas, ropa, cama, pañales y otras cosas que podrían ser útil para él”, sostuvo la madre.

