Uno de los intervenidos se encuentra grave de salud

Hasta los exteriores del hospedaje Kamasutra llegó el personal de Serenazgo del distrito de Punchana luego de haber sido alertados de la presencia de dos sujetos que se encontraban a bordo de un motocarro durmiendo y aparentemente pepeados.

Al momento de la inspección uno de los sujetos identificado como Randy Valcárcel Ocmín de 42 años de edad, con visibles síntomas de ebriedad, indicó que estuvieron libando licor junto a su yerno Marlon Peña Linares en un conocido bar, el mismo que no reaccionaba al momento de la intervención. Valcárcel señaló desconocer cómo llegó hasta la calle Panamá.

Al momento de solicitarles sus documentos personales, en el interior de un canguro el sujeto tenía una réplica de arma de fuego, la misma que indicó que pertenecía a su nieto.

Todo hacia parecer que se trataba de asaltantes que intentaban huir de la policía para evitar ser capturados, lo cual generó una gran preocupación entre los vecinos de la calle Iquitos con Diego de Almagro, luego de ver que desde un motocarro, un sujeto arrojaba una réplica de arma de fuego, ante ello temerosos optaron por llamar a los serenos del distrito de Punchana, quienes llegaron al lugar y encontraron la réplica de pistola ensangrentada.

Tras hacer el seguimiento del caso, se supo que los presuntos asaltantes no eran más que Randy Valcárcel Ocmín y su yerno Marlon Peña Linares de 24 años de edad, quienes aparentemente habrían escapado tras ser intervenidos por el Serenazgo en los exteriores del hospedaje Kamasutra y debido al estado etílico se accidentaron, llevándose la peor parte el segundo en mención que iba como pasajero, el mismo que cayó del vehículo y fue embestido por otro motocarro, según se sabe su estado de salud es crítico.

(C. Ampuero)