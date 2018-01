Sostuvo desesperada madre se familia

Aún no encuentra alivio ni paz en su interior. Hace casi un mes, su hija Iris Maricielo Larraniaga Ramos de 15 años de edad se encuentra en calidad de desaparecida y hasta el momento su madre Rosalva Ramos Mananita (38), no sabe absolutamente del paradero de su engreída.

Cómo es de conocimiento público, la adolescente había salido de su casa ubicada en la calle La Paz Mz “K”- lote 11 del AH Santa Rosa, con dirección a su colegio ubicado en Quistococha, lugar de donde nunca se supo nada de ella y de donde nunca más regresó.

Según las personas que la vieron por última vez, un hombre y una mujer le hicieron subir a un motocarro y de allí se dirigieron con dirección de norte a sur, es decir, con destino a la ciudad de Nauta.

A pesar de ello, la progenitora no cesó en buscarla. Ahora a un mes de la desaparición de su hija, la señora Rosalba no pierde las esperanzas de encontrar a su primogénita.

“Muchas veces he pensado y lo peor incluso he pensado que mi hija está muerta, he pensado las cosas que le pudo haber hecho; pero igual, no pierdo las esperanzas de encontrarla. Y si por alguna razón ella está leyendo esto o las personas que la tienen están viendo este mensaje, por favor que regrese o que me la devuelvan, sus hermanos extrañan mucho a su hermana mayor. Ya la he buscado por todos lados, me fui a la casa de mis familiares, de sus amigas, de sus compañeros de clases, en los hospitales, en las clínicas, en las comisarías, hasta en la morgue, pero nadie sabe de ella o me da cuenta alguna de su paradero. Ayúdenme a encontrarla por favor”, clamó la madre.

(C. Ampuero)