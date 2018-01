Luego que un motocarro se incendiara y no tenían ni un extintor para controlar el fuego

Los moradores que viven por inmediaciones de la avenida Circunvalación con Conquistadores en el distrito de Punchana, exigieron a las autoridades que tomen cartas en el asunto con respecto a la inspección de un grifo, surtidor de combustible que se encuentra por la zona.

Las familias indicaron que el servicentro “Serpetcom-2” sería una bomba de tiempo ya que no cuenta con ningún implemento de seguridad ante cualquier incidente que se podría registrar en cualquier momento.

Es decir no contaría con extintores, agua ni arena que son muy indispensables en estos establecimientos.

Los vecinos se llevaron el susto de sus vidas, porque hace unos días, un motocarro había ardido en llamas mientras le abastecían de combustible.

Se pensó en lo peor ya que esto podría haber afectado a toda una manzana si es que las llamas llegaban hacia los surtidores o los tanques de este servicentro.

Como se sabe, fue Juan Alvarado quien salió a gritar del lugar donde estaba para pedir auxilio y que le ayuden a sacar el motocarro que se incendiaba, “los extintores del grifo no valían, no había arena ni agua, el humo empezaba a levantarse, pensamos lo peor, pero fueron los vecinos de la zona quienes nos ayudaron a apagar el fuego del motocarro”, dijo el joven.

Don José Sevillano, exigió que Osinergmin intervenga de oficio y que este servicentro si no ha cumplido con todos los requisitos de ley, que se le dé una sanción ejemplar. “No vamos a esperar que pase una desgracia para que las autoridades recién quieran actuar”, refirió Sevillano.

(C. Ampuero)