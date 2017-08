Actividad varió y para hoy se estarían encadenando en la mencionada zona.

Pese a que el gremio de Obstetras levantó su huelga a nivel nacional, el gremio de enfermeras continúa firme en su decisión de ir hasta el final. Es decir, hasta que el gobierno central haga eco de sus principales demandas.

Así lo dio a conocer Adita Reátegui Panduro, secretaria de organización de la federación Loreto.

“Tenemos varias actividades programadas y por supuesto que éstas a veces pueden variar. Hoy habrá lavado de bandera y mandiles de enfermería, para este jueves está programado el encadenamiento de algunas colegas.

Cabe señalar que nosotros estamos en constante alerta y en espera de lo que diga nuestra federación a nivel nacional. El martes nos reunimos de emergencia porque hasta la fecha no hay acuerdos sólidos, lo importante es que nuestra presidenta de la federación, Zoila Cotrina, se comunica constantemente con las bases.

Llevamos diez días de huelga y no se ve ninguna solución, es por ello que el acuerdo general es continuar firmes hasta que haya un acta pactada con soluciones claras, no queremos más promesas como en años anteriores”, concluyó la profesional para rápidamente unirse a sus colegas en el lavado de mandiles.