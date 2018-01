Capacítate en San Juan para conseguir trabajo haciendo tejas

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, liderada por el alcalde Francisco Sanjurjo, da a conocer que desde el día lunes 08 de enero se viene llevando a cabo la capacitación en fabricación de tejas en Rumococha completamente gratis, con 300 personas inscritas, y además las inscripciones siguen abiertas para jóvenes y adultos que están dispuestos a aprender y a trabajar en el distrito y puedan generar sus propios ingresos.

Este proyecto se está desarrollando con el artesano Gustavo Romero de la Cuba que vine trabajando de la mano con el alcalde Sanjurjo construyendo un horno para hacer tejas y ahora están viniendo técnicos americanos que quieren contribuir con el desarrollo de los pueblos.

Se viene trabajando con el filántropo americano Dr. Marck Harding, quien llega a la ciudad de Iquitos, al distrito de San Juan para contribuir con este proyecto.

San Juan tiene la mejor arcilla del mundo, analizadas y comprobadas, con estas arcillas hay una posibilidad muy grande en el futuro, para la creación de fábrica de porcelana, de loza, vajillas, ya no se tendría que importar del otro lado del mundo.

En el distrito hay un banco de arcillas que soportan hasta 1400 grados de temperatura, que son caladas. Con Gustavo Romero se han unido conocimientos y esfuerzos para sacar un nuevo proyecto, un proyecto que servirá a muchas personas, al pueblo sanjuanino, al artesano, al hombre del campo, al joven que quiera aprender, porque se tiene en mente algo que va a revolucionar San juan, y toda la región.

La artesanía es la semilla de la industria, se puede desarrollar muchas cosas para el bienestar y el crecimiento de la economía de nuestras comunidades, porque sin la artesanía no habría turismo, ya que la artesanía es el complemento del turismo, como por ejemplo con la construcción de casas y lugares bonitos como la artesanía rural comunitaria, que hoy en día se quiere desarrollar en San Juan, ya que eso va a traer un gran desarrollo, pero para eso el complemento no solo es la artesanía, sino también el arte, la cultura, esas cosas que los pueblos necesitan, enseñándoles a trabajar y enseñándoles a producir.

El Estado ha aprobado un Centro de Innovación Tecnológica para aprovechar en enseñar a trabajar a los jóvenes, a ser emprendedores, y para que generen sus propios ingresos.

Ya no más calaminas para las casas porque contribuye a la contaminación del medio ambiente, esta iniciativa gracias al alcalde Francisco Sanjurjo Dávila.

Consultas e inscripciones en la Oficina de Turismo de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, módulo 3 tercer piso.

(MDSJB)