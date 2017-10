Una noticia que habla por sí sola

Gobernador Fernando Meléndez resalta el logro como resultado de la capacidad de gestión.

“Somos un equipo que trabaja día y noche, todos los días de la semana, los 365 días del año para dar lo mejor a Loreto”, afirma.

De acuerdo al reporte de ejecución de gastos que publica el portal web de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), al finalizar el mes de setiembre de 2017, el Gobierno Regional de Loreto ocupa el primer lugar de gastos por toda fuente con 70.5%, seguido por la Lambayeque (65.6%), Junín (64.4%), Ucayali (64.2%), mientras que en los últimos lugares en el ranking se encuentran Tacna (51.3%) y Piura (51.0%).

El Gobernador Fernando Meléndez Celis resaltó este logro señalando que este resultado habla por sí solo de la capacidad de gestión de su gobierno que ha permitido atender con mayores asignaciones los sectores educación y salud que derivan en mejoras de servicios a los ciudadanos, además de desencadenar las inversiones en grandes proyectos que van a incrementar la competitividad regional.

“El Gobierno Regional de Loreto es hoy una entidad que goza de credibilidad, de confianza en los altos niveles de decisión del Poder Ejecutivo, eso lo han entendido bien el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, lo saben bien los ministros y altos funcionarios de Economía y Finanzas, de Transportes y Comunicaciones, de Educación, de Salud, de todos los sectores”, dijo Meléndez.

Cabe mencionar que el presupuesto de inicio de este año se modificó sustancialmente, debido a la gestión de nuevos recursos. Inicialmente, este presupuesto fue de 1,118 millones que abarca el gasto global en todos los sectores y dependencias del Gobierno Regional de Loreto; a setiembre de 2017, el presupuesto global es de 1,617 millones, es decir cerca de 500 millones de soles más que se han ido obteniendo a favor de la región.

“El crecimiento de nuestra capacidad de gasto es más espectacular en el campo de las inversiones, pues iniciamos el año 2017 con un presupuesto de 99.5 millones de soles, y a este mes, de acuerdo al reporte del MEF, llevamos una ejecución de 409 millones, es decir, en cuanto a gastos de inversiones hemos crecido en más de 300% respecto de lo programado, gasto que se expresan en muchas obras y proyectos que venimos ejecutando, faltando tres meses todavía para cerrar el año”, dijo el gobernador Meléndez.

La autoridad regional dijo que “esta cifra también es enormemente superior al gasto anual de inversiones que se ha realizado durante todo el año 2014 (216 millones), año en que el canon petrolero producía decenas de millones mensuales, no como ahora en que el canon perolero se ha reducido a su mínima expresión, lo cual es un claro indicador de nuestra capacidad de gestión de recursos y de ejecución del gasto público en forma transparente, eficiente y eficaz, porque nosotros no licuamos la plata en acciones intrascendentes, no despilfarramos el dinero del pueblo como ha sucedido en gobiernos anteriores”, afirmó el gobernador regional de Loreto.

El Dato

Un aspecto importante por destacar es el avance de ejecución de inversiones, pues en este rubro, el Gobierno Regional de Loreto ocupa el tercer lugar con 55.5% con el mismo porcentaje que Arequipa (55.5%) en el ranking que está liderado por Moquegua con el 60%.