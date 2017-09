Según el actual jefe de la gerencia regional de seguridad ciudadana.

Aunque aún no está muy claro la forma cómo lo harían, puesto que en estos instantes dicha institución acaba de despedir a un aproximado de 300 trabajadores que estaban bajo la modalidad de Locación. En todo caso, se espera que plasmen el propósito manifestado en el informe que presentarán el próximo 20 de setiembre al Comité Regional de Seguridad Ciudadana.

“En estos momentos no hay convenios de seguridad como en un tiempo hubo con Belén, lo que queremos hacer como gobierno regional es tener una fuerza operativa propia que trabaje de manera complementaria con los serenazgos y la policía nacional a fin de cuidar zonas donde no hay vigilancia a determinadas horas.

Por ejemplo, están los puertos, los mercados, las zonas troncales como la Av. La Marina, Abelardo Quiñones, Guardia Civil, entre otras. Esto se puede lograr a través de varias formas de organización social, hay que trabajar mucho a nivel de las bases sociales”, señaló Juan Manuel Del Águila.

Agregó que la seguridad ciudadana no necesariamente implica una actividad policiaca, sino básicamente una labor preventiva. “Se piensa trabajar en coordinación con la dirección de salud, con la dirección de educación, los bomberos y todas las instancias que tienen que ver con el sistema para a futuro nosotros poder desarrollar planes y proyectos conjuntos en beneficio de la población”, opinó.