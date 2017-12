*Señaló presidente de la federación de comunidades nativas de ese río.

Hace un mes este diario publicó un informe respecto a la caída de un tramo del puente que une a varias comunidades nativas del distrito de Pebas, lo que dejó aisladas a cuatro de ellas. Hoy se conoce que el pasado 10 de diciembre el gobernador de Loreto estuvo visitando la zona, ofreciendo que dentro de poco enviará a personal calificado para arreglar dicho puente.

Andrés Ruiz Pinedo, presidente de la federación de comunidades nativas del río Ampiyacu que agrupa a 15 comunidades, así lo confirmó.

“Con la caída de ese puente quedaron aisladas cuatro comunidades, el gobernador ha estado visitando el lugar y ha ofrecido que cuanto antes enviará a personal para que lo arreglen”, declaró Andrés Ruiz, quien además negó que en Pebas esté aumentando la siembra de hoja de coca.

“Eso es negativo. Lo que pasa es que ahora se trabaja con el programa de bosques que apoya con dinero a las comunidades para impulsar proyectos productivos, artesanías, el objetivo es cuidar el ecosistema en que vivimos. El dinero se entrega según los terrenos debidamente delimitados y es para seguir conservando ese territorio.

Según la naturaleza que se conserva es que entregan el dinero, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado 85 mil soles para todo el año. Con ese dinero cuidamos el territorio e impulsamos los pequeños proyectos como antes he explicado. El trabajo es para el pueblo mediante cada presidente de su comunidad” informó Ruiz, agregando que en estos instantes en Pebas no se ven obras y que la alcaldesa no está cercana a las comunidades.

Por su parte, José Murayari Córdova, presidente de la federación del pueblo Yahuas río Ampiyacu y Apayacu, también se refirió a su área de conservación. “Se trata del programa nacional de bosques impulsado por el ministerio del ambiente. Se firmó un convenio para que las directivas de las comunidades reciban los fondos e inviertan en los proyectos priorizados por cada comunidad”, dio a conocer Murayari.