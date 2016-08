Gobierno central transfiere recursos para la región

Fernando Meléndez consigue presupuesto compensatorio para Loreto

DS-242-2016, transfiere 58 millones para todas las Municipalidades (53) y al GORE Loreto como compensación del canon petrolero

Gracias a las gestiones realizas por el Gobernador Regional de Loreto, Fernando Meléndez Celis, directamente con el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski Godard, el nuevo gobierno, publicó el Decreto Supremo N°242-2016 EF, transfiriendo 58 millones de soles para las Municipalidades (53) y al GORE Loreto, como compensación del canon petrolero.

Luego de asumida la presidencia de la República, Pedro Pablo Kuczynki, se reunió con Fernando Meléndez; quien le explicó los problemas por los que atravesaba la economía de Loreto por la paralización de las actividades del oleoducto Nor Peruano ante la reducción de la producción del petróleo. Recibiendo una respuesta positiva por parte del Presidente del país.

Los buenos oficios del Gobernador dieron su fruto, porque Loreto además de haber recibido dinero para obras fue la única región a la que se le compensó con 19 millones de soles para gastos corrientes.

El Decreto Supremo de fecha 23 de agosto publicado en el Diario oficial “El Peruano, designa también 22 millones de soles por compensación del canon petrolero para 23 Proyectos de Inversión Pública que son ejecutados por el Gobierno Regional de Loreto; de los cuales hay obras que ya están concluid as a la espera del pago de la liquidación, hay otras que están en ejecución; así como proyectos nuevos.

De los 58 millones de soles, 17 millones se van a asignar a los gobiernos locales para adquisición de activos no financieros.

La finalidad del Decreto Supremo N°242-2016-EF, donde se transfiere recursos como compensación del canon petrolero es disminuir el impacto de las situaciones de crisis económica que atraviesa nuestra región, esta medida permite la sostenibilidad de la gestión en el gobierno regional y los gobiernos locales, lo que contribuye al crecimiento económico del país.