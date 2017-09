Gore Loreto se encargará de la operatividad del barco

En la localidad de Orán, por el Bajo Amazonas.

“Es un día histórico para los pueblos amazónicos…” calificó la autoridad regional.

En el marco del evento de trascendencia mundial el Lic. Fernando Meléndez, anunció construcción del PIAS Yavarí.

Un nuevo acontecimiento que ubica a nuestra región en los ojos del mundo se concretó ayer con la presencia en Loreto de la princesa Ana del Reino Unido (Inglaterra), quien fue recibida con los honores del caso por el gobernador regional Lic. Fernando Meléndez Celis.

La integrante de la familia real británica llegó hasta Orán, distrito de Las Amazonas, junto a una comitiva conformada por el embajador de Reino Unido en Perú, Anwar Choudhury, la embajadora del Perú en Reino Unido Susana de la Puente, y autoridades civiles y militares para inaugurar el barco médico Forth Hope que fue entregado por parte de la realeza británica a Loreto.

En abril del 2017, se firmó el convenio interinstitucional entre el Gobierno Regional de Loreto, representado por el Lic. Fernando Meléndez Celis, y la Asociación Programa Medico Esperanza Amazónica del Perú (PMEAP), representado por el señor William McPherson, para reforzar el trabajo del sector salud especialmente en las cuenca de los ríos y las comunidades alejadas de la región.

A través de la DIRESA Loreto se dispuso que el Gore Loreto asuma el costo del combustible y personal médico y asistencial para llevar servicios de salud a los pueblos durante los 365 días del año. “El Gobierno Regional se ha comprometido a darle operatividad al barco, la fundación se va a encargar del mantenimiento”, precisó Fernando Meléndez.

La princesa Ana llegó en helicóptero hasta el centro poblado, donde fue recibida por los moradores con atuendos y banda típica de la Amazonía, con banderas de Reino Unido y de Perú, acompañándola hasta el estrado principal que estaba ubicado en el pueblo, donde se llevó a cabo un ceremonia protocolar de bienvenida, para luego visitar el centro de salud I-1 de Orán.

El barco Forth Hope fue inaugurado por la princesa Ana, con las autoridades civiles y militares y se embarcó en la nave fluvial que asistirá con médicos y medicamentos a las cuencas de Chambira, Puinahua, Ucayali, Marañón, Manatí y Amazonas, en trabajo coordinado con el Gobierno Regional de Loreto.

El ente regional a través de la Dirección Regional de Salud, visitará las comunidades amazónicas para brindar atención médica especializada teniendo como meta más de 1 millón de asistencia a los más necesitados.

PRINCESA ANA EN LA HISTORIA DE LORETO

“Es un día histórico para los pueblos amazónicos por la presencia de la princesa Ana, del Reino Unido, que tuvo la decisión de poner toda la ayuda en Loreto para colaborar y trabajar coordinadamente con nosotros, a fin de atender a las personas más necesitadas. El Gobierno Regional de Loreto, se ha comprometido trabajar con los cooperantes de la realeza para mejorar la salud de las comunidades amazónicas”, dijo el gobernador Fernando Meléndez.

El barco cuenta con atenciones primarias, consultorios de oftalmología, odontología, ecografías, entre otros que comenzaron a atender a las personas de Orán. “Vamos a priorizar las cinco políticas, cero malaria, disminución muerte materna, así como disminuir también la desnutrición crónica, anemia y embarazos adolescentes”.

NUEVO PIAS PARA

EL RÍO YAVARÍ

El titular regional Lic. Fernando Meléndez Celis, anunció que en los próximos meses estarán construyendo el PIAS para el río Yavarí, Islandia y Yaquerana. Acaban de aprobar los 25 millones al Ministerio de Defensa para esa obra. Allá están los hermanos ticunas, matsés y hombres y mujeres de Loreto que están en la frontera con Brasil donde no llega la salud y los servicios del Estado. Pero, antes de que se termine el PIAS estaremos atendiendo con el buque hospital de la Marina. Enorme noticia para nuestro pueblo”, precisó la autoridad regional.