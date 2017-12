En mensaje a la región

• Fernando Meléndez calificó al 2017 como el año de la conectividad regional por el inicio de grandes proyectos viales.

• A pesar de no contar con dinero del canon petrolero la máxima autoridad regional consiguió financiamiento a base de gestiones ante el gobierno central.

El gobernador regional de Loreto, Lic. Fernando Meléndez Celis, realizó una exposición donde resumió los principales logros obtenidos por su gestión al frente del Gobierno Regional de Loreto, así como los proyectos a ejecutar en el 2018, para consolidar las bases del desarrollo de su gestión.

Conectividad Regional

Hidrovía Amazónica

La máxima autoridad de la región calificó al año 2017 como el “Año de la Conectividad Regional”, por el inicio de grandes proyectos viales en Loreto, como la Hidrovía Amazónica que este año ha sido iniciada.

Esta obra no solo representará un canal de navegabilidad en los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas durante los 365 días al año, también desencadenará la creación de nuevos puertos y terminales de pasajeros.

Sistema de transporte fluvial tipo Ferrys

Luego, hizo referencia al inicio de las operaciones del moderno servicio de transporte fluvial tipo Ferry entre Caballo Cocha y Santa Rosa, lo que a su vez ha exigido que se inicien los estudios para la construcción de los terminales fluviales de Indiana, Pebas, San Pablo, Caballo Cocha y Santa Rosa.

“Conforme fue nuestro compromiso, venimos gestionando la implementación del servicio de transporte ferry en las rutas de Nauta-San Regis-Maypuco-Lagunas-Yurimaguas y de San Joaquín de Omaguas-Requena-Juancito-Orellana-Contamana-Pucallpa”, mencionó la autoridad regional, señalando que, el GORE Loreto, construye otras infraestructuras portuarias como el Embarcadero de Nauta.

Resaltó, asimismo, que los estudios para el Puerto Internacional de Iquitos se encuentran en la Programación Multianual de Inversiones 2018-2020 del MTC.

Carreteras

En cuanto a transporte terrestre, Fernando Meléndez recordó que se ha iniciado la construcción del puente Nanay, una monumental obra que tendrá 2,300 metros de longitud entre los viaductos y el puente propiamente dicho y que una vez concluida será el puente más grande del Perú. El puente Nanay que ejecuta Provías Nacional representa una inversión de 585 millones de soles y constituye el primer tramo de la carretera que nos llevará desde Iquitos hasta El Estrecho, motivará un cambio sustancial en el aspecto urbano de Iquitos y promoverá el establecimiento de empresas vinculadas a la logística y a la producción.

Igualmente, expresó satisfacción porque después de una ardua pero fructífera gestión y coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se ha convocado a licitación los estudios de preinversión a nivel de perfil reforzado para la Construcción y Mejoramiento de la Carretera Nor Oriental Iquitos-Saramiriza, una vía que está segmentada preliminarmente en cuatro tramos: Nauta-Iquitos-Alvarenga (175 km), Alvarenga-12 de Octubre (175 km), 12 de Octubre-Nuevo Andoas (129 km) y Nuevo Andoas-Saramiriza (231 km). La buena pro será otorgada el 29 de enero de 2018.

“Mi gobierno está totalmente comprometido en este proyecto, hemos apoyado los trabajos de ruteo y de gabinete que ha realizado el personal especializado, y estamos en proceso de desarrollar las acciones conducentes a la consulta previa que se hará cuando se definan los términos de referencia del expediente técnico”, mencionó.

Recordó que se continúa el avance de varias carreteras que fortalecerán la conectividad interna regional. Entre ellas la carretera Yurimaguas-Jeberos que registra un avance de 25%, que se suma a la vía carrozable existente desde Yurimaguas hasta Jeberillos. Esta obra beneficiará a más de 500 productores del Valle de Zapote y sacará a la histórica localidad de Jeberos, del enclaustramiento en el que estuvo por 460 años.

Otro logro fue unir San Rafael con Balsapuerto a través de una carretera de 27 km y un puente moderno. En la misma provincia de Alto Amazonas se construye la carretera de 12 km entre Yurimagüas y Alto Mohena que beneficiará a cientos de productores de la zona.

En la provincia de Ucayali, está en proceso de construcción la carretera Pampa Hermosa-Inahuaya. La obra registra un 15% de avance.

En la provincia de Datem del Marañón, se apoya al gobierno provincial para la construcción de la carretera San Lorenzo-Recreo, una vía terrestre que unirá las cuencas de los ríos Pastaza y Marañón.

Hace tres semanas se renovaron los convenios con Provías Descentralizado para continuar con los estudios y la consulta previa de las carreteras Puerto Arica-Flor de Agosto que une las cuencas de los ríos Napo y Putumayo, en las provincias de Maynas y Putumayo, respectivamente; y Jenaro Herrera-Angamos que une las cuencas de los ríos Ucayali con Yavarí en Requena.

En la provincia de Loreto se ha licitado la construcción de la carretera desde San Joaquín de Omaguas (río Amazonas) hasta la altura del km 60 de la carretera Iquitos-Nauta. La obra se inicia en los primeros días del 2018.

Finalmente, están listas para inaugurar las vías de acceso entre Caballo Cocha, y la comunidad de Cushillococha; San Cristóbal-Dos de Mayo antiguo en la provincia de Ucayali, y se reconstruirán los puentes de la vía Pucaurquillo -Pebas-El Pijuayal en la provincia de Ramón Castilla.

Aeropuertos y aeródromos

En conectividad aérea, Fernando Meléndez anunció que se encuentra en estudio el mejoramiento integral del aeropuerto internacional de Iquitos, así como el mejoramiento del aeropuerto de Yurimaguas. En esa misma línea está la construcción de aeródromos, en las localidades de Angamos (provincia de Requena) y San Lorenzo (Datem del Marañón), además de la colocación de balizaje para aterrizaje y despegue nocturno del aeródromo de Contamana que será inaugurado en los primeros días del 2018.

Comunicación Digital

Luego informó que se ha iniciado coordinaciones con OSIPTEL para definir el proyecto de fibra óptica para Iquitos bajo la modalidad de asociación público-privado con la participación de las operadoras (Movistar, Claro, Bitel y Entel), FITEL, Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Mantenimiento de vías

Otra de las acciones relevantes en cuanto a conectividad tiene que ver con el mantenimiento rutinario y periódico de las carreteras Iquitos-Nauta, San Rafael-Balsapuerto, Huambé además de la recuperación de vías vecinales en Santo Tomás, Nuevo Milagro, Moralillo, Félix Flores-Palestina (distrito de Manseriche), Jenaro Herrera-Angamos (distritos de Jenaro Herrera y Yaquerana); Suniplaya, Pampa Hermosa, Paranapura y Zonificación I, II, II, IV y V del distrito de Yurimaguas, entre otros.

Educación

Infraestructura Educativa

En lo que corresponde a infraestructura educativa, se ha puesto énfasis en la construcción de grandes colegios bajo la modalidad de Obras por Impuestos, entre ellos, los colegios Teniente Manuel Clavero de Punchana, Augusto Freyre y Simón Bolívar de Iquitos, San Pablo de la Luz de San Juan Bautista y Virgen de los Dolores de Yurimaguas, por un monto global de 62’745,740 soles, registran un notable avance.

Se ha firmado el contrato para la construcción del Liceo Naval Capitán de Navío Francisco Carrasco de Punchana. En etapa de actos preparatorios se encuentra la construcción de los colegios Maynas y Rosa Agustina Donayre de Morey de Iquitos, por un monto de 45’483,175 soles. En total, bajo el mecanismo de Obras por Impuestos la inversión en colegios será de 118’199,840 soles.

Además de estas obras por impuestos, en la provincia de Maynas se ejecutan 10 colegios más por un monto de 34’226,650 soles; en la provincia de Datem del Marañon, 13 centros educativos; en la provincia de Loreto, 10 centros educativos; y así sucesivamente en todas las provincias. “Puedo decirles, con satisfacción, que en estos tres años, a pesar del escaso presupuesto, hemos construido y entregado un total de 252 colegios con otro enfoque dimensional, entre inicial, primaria y secundaria, lo cual constituye un inmenso aporte para reducir la gran brecha de infraestructura educativa”, afirmó el gobernador regional.

Institutos Superiores Tecnológicos

En la actualidad se encuentran en construcción las modernas infraestructuras de los Institutos Superiores Tecnológicos “Joaquín Reátegui Medina” de Nauta, de San Lorenzo, de Requena y “Manuel Acosta” de Caballo Cocha con un monto de inversión de aproximadamente 20 millones de soles.

Se han creado sedes de Institutos Tecnológicos en Saramiriza y Ullpayacu (Datem del Marañón), Pampa Hermosa, Shucshuyacu, Jeberos y Balsapuerto (Alto Amazonas), San Roque (Requena), Juancito y Charashmaná (Ucayali), San Pablo e Islandia (Ramón Castilla); Trompeteros, Saramuro, Intuto, San Pedro de Tipishca y José Olaya (provincia de Loreto).

Programa A Trabajar Madrugador

Destacó la creación del Programa A Trabajar Madrugador que permite el reconocimiento y certificación de los saberes y de las habilidades desarrolladas por la población en edad de trabajar. En tal aspecto este año, se ha certificado 1777 loretanos que pasan a tener una carrera técnica, de los cuales 1109 son mayores de 18 años.

Calendario Escolar Alterno

Otro logro alcanzado en el 2017 es la implementación del Calendario Escolar Alterno que representa la solución al problema de la diferenciación de las estaciones climáticas de Loreto con el resto del país.

El gobierno regional inició un programa piloto en el distrito de Fernando Lores con 44 instituciones educativas focalizadas, que luego será implementado en áreas e instituciones focalizadas en el resto de las provincias de Loreto.

Implementación de la Especialidad de Educación Rural

Como parte de un conjunto de reformas en la educación regional, dijo, se implementará en el año 2018, en convenio con los Institutos Superiores Pedagógicos, la carrera de Docencia con mención en educación rural.

Del mismo modo, se implementará una segunda especialización en educación rural para docentes en actividad. “Estamos decididos a cambiar radicalmente la calidad educativa y a mejorar los indicadores educativos en nuestra región”, resaltó.

Deuda social en Educación

Seguidamente, informó que su gobierno ha asumido la deuda social de los profesores y trabajadores de Educación que irresponsablemente no fue pagada por la gestión anterior desde el año 2009. “Esa deuda se acumuló durante años por conceptos de luto y sepelio, asignación por tiempo de servicios, compensación, sentencias judiciales y devengados activos y cesantes, fue asumida por mi gobierno, y a la fecha hemos llegado a pagar un total de 25’174,050 soles para un total de 12,723 beneficiarios. Yo sí cumplo con mi palabra y los trabajadores y profesores de la educación lo saben”, destacó.

Salud

Infraestructura Sanitaria

El gobernador, manifestó que, luego de un gran despliegue de esfuerzos, se inició la construcción del moderno Hospital Apoyo Iquitos.

Esta obra que fue postergada durante 15 años por gobiernos anteriores hoy se hace realidad y tiene los recursos asegurados para el 2018.

Esta moderna infraestructura contará con infraestructuras, equipamiento moderno y tecnologías de última generación.

Por otro lado, el Hospital Santa Gema de Yurimaguas se encuentra en un 92% de avance. Se trata de una moderna infraestructura con un equipamiento de alto nivel. Este hospital, será inaugurado en febrero del próximo año.

Anunció que se viene avanzando también los expediente técnicos del Hospital de San Lorenzo y de Islandia, que se constituirán en establecimientos de primer nivel en las fronteras de nuestra Patria.

Centros de Salud

También hizo referencia a la entrega de centros de salud como el de San José de Lupuna en el río Nanay. Así como el equipamiento de 62 establecimientos de salud y la entrega de 19 hidroambulancias para la prevención de muertes maternas.

Cinco Políticas de Salud

Destacó por otro lado, que su gestión ha implementado 5 políticas de salud pública regional: Disminución de la Desnutrición Crónica Infantil, Reducción de la Anemia, Eliminación de la Malaria, Disminución de la Mortalidad Materna y Reducción de Embarazo en Adolescentes de la Región Loreto.

Reducción de enfermedades infecto contagiosas

De acuerdo a datos estadísticos, refirió que el dengue ha experimentado una reducción de cinco veces con relación al año 2014 que reportó 4738 casos; pues en el año 2017 se situó en 1,040 casos. Del mismo modo, el zika y chikungunya ha sido totalmente controlado.

Nuevos servicios de Salud

Su gobierno puso énfasis en la creación e implementación de nuevos servicios, entre los cuales se menciona la creación de 5 centros de servicios de prevención del cáncer en los establecimientos de salud de Bellavista-Nanay, Moronacocha, San Juan Bautista, San Lorenzo, Aguamiro; y en los hospitales Iquitos y Santa Gema.

La creación de un Servicio de Oncología que permite realizar en Iquitos los servicios de quimioterapia y también intervenciones quirúrgicas destinadas a retirar los tejidos deteriorados y evitar el avance de la enfermedad. Estos servicios no se prestaban antes en la ciudad.

También se ha creado e implementado una Unidad de Diálisis que permite actualmente atender a 60 pacientes diarios,. La creación e implementación de una Unidad de Cuidados Intensivos, así como la modernización de la UCI para Adultos. La operatividad y potenciamiento de la Red de Telemedicina y en los centros de salud de Santa Rosa, Caballo Cocha y El Estrecho.

SANEAMIENTO

Recordó que hace unos diez años atrás, la gestión anterior del gobierno regional recibió un financiamiento millonario para ejecutar varios proyectos de saneamiento, entre ellos las obras de agua potable y alcantarillado de Caballo Cocha y Contamana, que fueron abandonadas luego de gastarse todo el presupuesto. “Para solucionar estos problemas, mi gobierno ha viabilizado dos grandes proyectos nuevos que construiremos este año 2018, son los proyectos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de Caballo Cocha”, resaltó.

ENERGÍA

En lo que respecta al sector Energía, señaló que el compromiso de su gobierno es iniciar el cambio de la matriz energética, hacia el uso de las energías renovables.

Mientras tanto, dijo, con gran satisfacción en Pucaurquillo, una comunidad bora huitoto, levantó la palanca para dar energía eléctrica a 16 comunidades que están en el ámbito de influencia de Pebas. “Lo propio haremos cuando en los próximos días volvamos a levantar la palanca en Caballo Cocha para dar energía eléctrica a 24 localidades del área de influencia de la capital provincial de Ramón Castilla. Y así como estas comunidades, puedo decir que ya tienen energía eléctrica 45 localidades del eje de la carretera Iquitos-Nauta. Y seguiremos avanzando”, reafirmó.

En cuanto al proyecto de interconexión eléctrica Moyobamba-Iquitos, informó que el proyecto continúa su marcha, luego de que el SENACE que es la entidad encargada de certificar la viabilidad de las inversiones ambientales, ha aprobado la Evaluación Ambiental Preliminar presentada por la concesionaria y ha aprobado los Términos de Referencia para que ésta elabore el Estudio de Impacto Ambiental a nivel detallado, conforme a la normatividad.

Anunció que, en el año 2018, con el Ministerio de Energía y Minas iniciará los proyectos de electrificación fotovoltaica en los centros poblados ubicados en las cuencas de los ríos Napo, Curaray, Morona, Pastaza, Corrientes, Tigre, Putumayo y Amazonas; en un megaproyecto que llevará electricidad a más de 200 pueblos.

RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y TITULACIÓN

Luego, destacó que Loreto es la primera región en tener un Fondo Verde por un monto de 9’110,000 dólares, con un aporte de 6’240,000 del Fondo Verde para el Clima-Noruega, 1’800,000 de KOIKA (Agencia de Corea del Sur) y 1’070,000 de PROFONAMPE.

Los resultados concretos a obtener son: 120 comunidades de la provincia de Datem del Marañón fortalecidos en gestión del conocimiento, 4,150 familias fortalecen sus capacidades para el desarrollo sostenible, formación y creación de bionegocios, 2’630,000 toneladas de dióxido de carbono reducidos y 338,000 hectáreas de bosques de aguajales y turberas protegidas.

Por otro lado comentó que con SERFORCAF se ha propuesto la meta de implementar 45 puestos de vigilancia y control forestal y de fauna silvestre, de los cuales 27 puestos ya cuentan con recursos humanos y equipamiento. Con la misma institución se ha logrado el financiamiento de dos proyectos, uno para promoción y uso sostenible del aguaje en bosques del río Pastaza, y otro, para recuperación de ecosistemas degradados en las comunidades nativas de la cuenca baja del río Marañón, por más de 2 millones de soles.

“Hace unos días tuve la gran satisfacción de entregar conjuntamente con los representantes del Programa Nacional de Bosques del Ministerio del Ambiente un primer fondo de 1’249, 430 soles como pago a 13 diferentes comunidades indígenas bajo el mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas por conservar durante un año los bosques de sus territorios”, mencionó el gobernador regional.

En lo que corresponde a formalización de la propiedad de tierras, manifestó que se ha logrado un récord histórico en titulación, con la entrega de 20,000 títulos de propiedad en cada una de las provincias de Loreto que hacen 400,000 hectáreas formalizadas con un total de 100,000 beneficiarios aproximadamente. A ello se suma la titulación de 200 comunidades indígenas que hacen un total de 4 millones de hectáreas.

“Contamos con nuestros propios recursos, con el apoyo de DEVIDA, de Noruega, del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo”, destacó.

DESARROLLO PRODUCTIVO Y TURISTICO

En cuanto a los sectores productivo y turístico, el gobernante regional informó que su gobierno ha puesto especial énfasis en la conectividad para desarrollar la producción. “Paralelamente, hemos ejecutado varios proyectos para el desarrollo productivo, como es el caso del paiche. Estamos implementando 90 módulos para la crianza de paiche en el eje de la carretera Iquitos-Nauta. Cada módulo contiene 6 pozas, con lo que tenemos 540 pozas que en este momento viene implementándose”, refirió Meléndez Celis.

Mientras que en el plano turístico, anunció que, a partir del 2 de julio del año 2018, se iniciarán los vuelos Cuzco-Iquitos y viceversa, que, al igual que la ruta Iquitos-Manaos-Iquitos que se viene estudiando, consolidarán la conectividad y dinamizarán el desarrollo turístico y logístico de nuestra región. “Anuncio que en este 2018 veremos materializar un proyecto de gran impacto turístico para Iquitos: el proyecto Marina Turística por un valor de 21 millones de soles cambiará radicalmente el rostro urbano de Iquitos en el sector de Bellavista Nanay, pues será una infraestructura que le dará a nuestra ciudad un aspecto moderno”, mencionó.

ECONOMÍA REGIONAL

A continuación destacó que en este año, el Gobierno Regional de Loreto ha ocupado durante 2017 el primer lugar en ejecución del gasto entre los 25 gobiernos regionales del país, habiendo alcanzado la cifra de 1,750 millones de soles, superando en 400 millones el presupuesto programado inicialmente.

“Pero no solo es el volumen de gasto, sino la calidad de gasto la que nos caracteriza, por eso puedo decirles que de los 99 millones de soles que teníamos programado para el gasto en inversiones al inicio de 2017, hemos alcanzado la cifra de 410 millones de soles, superando en más de 300% la ejecución en obras y proyectos con recursos del Gobierno Regional de Loreto, lo que está contribuyendo no solo a cerrar brechas de infraestructura, sino a dar trabajo directo a más de 2,500 padres de familia. Al cierre del año estamos en el top 5 de inversiones a nivel de los gobiernos regionales. Nunca antes se realizó tamaña inversión, menos si tal como sucede ahora, no contamos con ingresos significativos del canon petrolero, como sí se tuvo hasta el 2014”, recalcó.

Por otro lado, recordó, que en la medición que realizó hace unos meses atrás el Instituto Peruano de Economía (IPE), Loreto había dejado de ser el colero absoluto a nivel de las regiones, pues luego de ocho años de postergación se ha escalado del puesto 24 al puesto 23 en el ranking de competitividad regional, quedando abierta la posibilidad de que en este año 2017 mejore esa ubicación. “Estamos, como se puede ver, saliendo del hoyo”, dijo.

También anunció que para el año 2018, ya se tienen avanzados los trámites con el Ministerio de Economía y Finanzas para reemplazar el denominado “reintegro tributario” por un Fondo de Desarrollo orientado a reactivar y diversificar el aparato productivo, construir infraestructura para el crecimiento económico y generar nuevos emprendimientos que nos permitan transitar hacia la productividad, dejando de lado el esquema extractivo mercantilista que ha tenido nuestra región por varias décadas.