Se iniciaron los trabajos para integrar a la región

Fernando Meléndez cumplió una maratónica jornada de trabajo en este feriado largo

Siempre trabajando por el desarrollo de la región, en este feriado largo, el gobernador de Loreto, Lic. Fernando Meléndez Celis, junto al director de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones, Víctor Gonzales, el consejero, Edinson Guerrero, el consejero, Fernando Valencia, el asesor de presidencia Moisés Panduro, Walker Reyna representante de la Asociación de Productores de la carretera Iquitos-Nauta, visitaron las vías afirmadas en el eje de la carretera Iquitos-Nauta.

Estos trabajos de Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías de Penetración se realizan en las vías vecinales, en apoyo de los pueblos y de los productores, tiene como duración 60 días aproximadamente en simultáneo en las diferentes comunidades, liderado por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones en mancomunidad con los pobladores de los centros poblados.

En esta oportunidad se benefician: El Huambé (12 km), Ex Petroleros (8 km), 10 de Octubre (10 km) y Ángel Cárdenas (2 km). En total serán 16 vías que están siendo mejoradas después de 30 años en que no se hizo nada en ese eje vial.

En todo momento el gobernador regional fue bien recibido por los pobladores de las comunidades antes mencionadas, quienes expresaron que una buena manera de hacer Patria es trabajar sin descanso por ella, en alusión a la visita de Fernando Meléndez y de su comitiva en el feriado largo. Asimismo, reconocieron que tras años de olvido ellos se encuentran muy agradecidos por los trabajos que se realizan especialmente en estas épocas en las que Loreto ya no tiene canon petrolero.

Por su parte, la máxima autoridad regional, recalcó que en Loreto ya empezamos a trabajar por la integración. “Recorrí cuatro nuevas trochas carrozables que estamos abriendo en el eje carretero Iquitos-Nauta. Y esto tiene un significado especial que es mostrar el primer tramo de la vía Huambé donde a la fecha se aperturó más de 3 kilómetros de vía”, puntualizó.