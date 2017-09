Señaló fiscal que investiga presunto hurto de agua potable.

Es la determinación del fiscal penal Raúl Barrezueta, quien esta semana hará otra inspección ocular a la empresa energética puesto que en las anteriores se observó que sí existe una tubería que llega directamente a la empresa, aunque la potencia del líquido elemento no sea tan fuerte.

“Acá ha venido únicamente a declarar el representante legal y así no son las investigaciones, tiene que venir el gerente general de Electro Oriente porque así manda la norma, de no querer hacerlo se le citará de grado o fuerza, pues tienen que dar su versión sobre los hechos denunciados.

Nosotros hicimos una primera inspección ocular y vimos la existencia de una tubería de PVC de 4 pulgadas que se dirige hacia Electro Oriente. En la segunda oportunidad se ha encontrado un tubo, pero de menos pulgadas y al abrir ese tubo salía agua potable con poca potencia. Todo está en proceso de investigación.

Esta semana se hará una tercera inspección porque al interior de la empresa va una línea recta y otra hacia la izquierda y no se sabe dónde culmina esa tubería. Hay que cavar nuevamente para ver hasta dónde llega esa agua potable”, remarcó Barrezueta.