Expresó consejero regional Marco Antonio Vásquez Soplín.

El mencionado consejero –una vez más- se mostró indignado ante la indiferencia del Estado respecto a los sembríos de coca en la zona fronteriza, además dio a conocer que hace poco en la embarcación “Ferry” se detuvo a dos personas con miles de dólares, supuestamente traídos de la zona como resultado de negocios ilícitos.

La zona sigue igual o peor que antes debido a los sembríos de coca; ya lo hemos dicho, en el Trapecio Amazónico hay más sembríos que en el VRAEM, pero no se observa la presencia y actuación del Estado en Ramón Castilla.

Lo que se ve es que hay más funcionarios y técnicos en la zona, hacen algunos trabajos en las comunidades, pero no con la contundencia con que actúan en el Vraem. La gente no quiere que le lleven comida, ni que la peloteen, quiere que se otorguen créditos agrarios que luego generen una actividad económica en la provincia.

Hoy es un caldo de cultivo de cocaleros, hace pocos días la policía detuvo a dos ciudadanos que venían en el “Ferry” con 100 mil dólares y eso es preocupante para nosotros porque luego aparece el tema de lavado de activos”, declaró Marco Antonio, aunque luego un coronel de la policía declaró que no eran 100 mil sino seis mil soles el dinero incautado a unos comerciantes.