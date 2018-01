Como ya se ha detallado en otra nota periodística, ha sido preciso que el Procurador Anticorrupción envíe oficios a la Contraloría para que vea los anexos de gastos en Urarinas y otra municipalidad puesto que los alcaldes, como César Marquillo Salas, de Urarinas, se niega a entregar en un plazo corto.

Según el SIAF respecto al año 2015, Urarinas habría hecho gastos en lo siguiente, sin haber rendido cuentas.

Encargo para adquisición de bienes varios por 23 mil soles en el año 2015, no rendidos. Encargo por 11,400 soles, no rendidos. Casi 13 estudios a nivel de perfil con monto de 11 mil soles, sin rendir en el 2015. Encargo por 20 mil soles para adquisición de bienes. Adquisiciones varias por 35,500. Por 28 mil, 16, 15 mil. Encargos para compromisos pendientes por 20 mil soles. Encargo para elaboración de perfiles por 35 mil soles, sin rendir. Plan de trabajo para manejo de residuos sólidos por 6 mil 600 soles, sin rendir. Adquisiciones varias por 16 mil soles. Entre muchos otros, solo en el año 2015.

AÑO 2016:

Piden preguntar por decenas de encargos que representan miles de soles, que al parecer no se habrían rendido.

AÑO 2017:

Igualmente, cifras por cientos de miles de soles que no habrían sido rendidos, documentos que podrían ser evaluados y analizados como corresponde a Contraloría a través de una inmediata auditoría ya que se trata del dinero enviado por el Estado para el pueblo en mención, a fin de mejorar su calidad de vida, en vez de perjudicarlos y continuar dejándolos en la más absoluta pobreza, como los pueblos de “Ollanta” y Concordia”.

Es bueno resaltar que los medios de comunicación, aunque no estén de manera diaria en dichos pueblos debido a la sumamente difícil geografía amazónica, realidad reconocida por todas las instituciones del Estado que saben que a diferencia que, en la costa y sierra, Loreto no cuenta con carreteras, por lo que llegar diariamente a esos pueblos es absolutamente difícil, pero no imposible.

Es bueno que los medios de comunicación, aunque no estén cercanos por las distancias, siempre estén preocupados en averiguar y denunciar estos hechos revestidos de corrupción, lo que compete investigar a los órganos competentes y al poder judicial sancionar.