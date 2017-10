Una necesaria y oportuna reunión se dio entre el Ministro de Educación Idel Vexler, y dirigentes regionales que representan a los profesores, entre los cuales se encontraba Pedro Castillo Terrones, dirigente que impulsó la huelga de maestros que se prolongó por dos meses.

Se conoce que durante el encuentro el ministro escuchó las preocupaciones sobre las condiciones laborales de los maestros, pero el diálogo se centró en garantizar que el año escolar se cumpla de forma satisfactoria, pese a que el dirigente Castillo anunció a fines de setiembre que convocaría una nueva huelga para el 25 de octubre.

Esto que ha trascendido en medios virtuales, se recordó que el dirigente Pedro Castillo encabezó desde julio una huelga de maestros que se prolongó por más de 70 días a nivel nacional. Entre sus exigencias estaban el aumento de sueldo base a S/ 2000 y que no se despidiera a los maestros que desaprobaran tres veces la evaluación del Minedu.

Tras la reunión el ministro Vexler comentó que ha servido para retomar el diálogo y para acordar los detalles del fin del año escolar. “Colegas maestros, cualquier acción que interrumpa el normal desarrollo del año escolar afectará a los chicos de menos recursos. Somos maestros que tenemos un compromiso con la educación pública”.

Según fuentes del Ministerio, el profesor Pedro Castillo se mostró agradecido por la disposición del ministro para continuar el diálogo con todos los maestros a nivel nacional. Castillo dijo que ellos tienen la disposición de contribuir con la educación del país para no afectar a los estudiantes.

Se nota optimismo en el avance de las conversaciones que tienen con el ministro Vexler con representantes de los maestros. Primero recibió a los integrantes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú – Sutep. La reunión de los dirigentes con el ministro Vexler se dio luego de que el Ministerio Público anunciara que está investigando a los dirigentes que participaron de la huelga de maestros, por crimen organizado y extorsión. La acusación fue presentada por la Procuraduría Pública Adjunta Especializada en delitos contra el orden público del Ministerio del Interior.

Los docentes denunciados fueron Pedro Castillo Terrones, Zenón César Pantoja, Raúl Páucar Quispe, César Hugo Tito Rojas, Lucio Ccallo Ccallata, Ernesto Meza Tica, Ruth Báez Quispe, Luis Marcial Soto Luque, Paúl Gutiérrez Ticona, Olga Mamani Calizaya, Brangil Mateo Blas y Germán Tacuri Valdivia.

Por lo menos mientras se vienen dando las reuniones entre el Ministro y los representantes de los profesores, parece que las banderitas blancas de la paz empiezan a flamear. Esperamos que así sea por el bien del sector Educación en todo el país, y que la investigación iniciada no criminalice el reclamo que está garantizado en la Constitución Política del Perú.