Se juega el sábado 05 de agosto

Luego de una semana de para por fiestas patrias, hoy sábado 05 de agosto retorna el Campeonato de Futsal Superior en su segunda fecha. La cita es en el coliseo del colegio San Martín de Porres desde las 8 de la mañana.

Estos son los partidos:

1.- Distribuidora la Oferta vs Chapeco F.C.

2.- Libertad Fc vs Santa Rosa F.C.

3.- Ases del Atlántida vs Juan Velasco Alvarado.

4.- Triple R Futsal vs The Dog´s

5.- All Boys vs Pernos Marlene-Comalsa

Desde la tercera jornada los cotejos serán programados según puntaje acumulado.

(Gonzalo López)