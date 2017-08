Triple R y Ases del Atlántida son líderes

El fin de semana se jugó la tercera fecha del Campeonato de Futsal Superior en el coliseo del colegio San Martín de Porres. Los resultados permitieron conocer ya que dos equipos se mantienen en la punta e invictos.

Estos fueron los resultados:

Pernos Marlene-Comalsa (11) vs The Dog´s (6)

All Boys (11) vs Juan Velasco Alvarado (7)

Distribuidora La Oferta (11) vs Libertad FC. (4)

Triple R Futsal (9) vs Santa Rosa FC. (2)

Ases del Atlántida (9) vs Chapeco FC. (6)

Tabla de posiciones: Triple R 09 puntos (+32); Ases del Atlántida 09 (+7); Chapeco 06; Distribuidora La Oferta 06; All Boys 6; Pernos Marlene 03; Santa Rosa 03; Libertad 01; The Dog’s 01; Juan Velasco Alvarado 00. (Gonzalo López)