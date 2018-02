Invitaron al director de transportes para que hable sobre la Hidrovía.

Tampoco fue el jefe de presupuesto para tocar el tema de los sueldos y las dietas de los consejeros.

Tampoco asistió a la segunda sesión del consejo regional el consejero Miguel Gutiérrez, de la provincia de Datem del Marañón, enviando un documento en el cual indicaba que estaba mal de salud.

El hecho que el director de transportes y el jefe de presupuesto no hayan acudido a la sesión, fue tomado por algunos consejeros como una burla, ya que consideraban muy importante hablar de los dos puntos agendados: Hidrovía, sueldos y dietas. Y no solo eso, prácticamente hizo concluir la sesión en menos de lo programado.

Antes de concluir la sesión algunos consejeros hicieron informes de lo trabajado. Como la comisión de desarrollo social y otros. Al iniciar tomó la palabra el consejero de Alto Amazonas, Roberto Pérez, quien dijo sentirse sumamente preocupado por lo que podría ocurrir legalmente hablando respecto a la ex ordenanza dada para el traslado de gas a Iquitos, en el marco de una emergencia solicitada el año pasado.

“Los decretos de emergencia no son indefinidos, tienen su inicio y su fin. No está bien que después de haberse vencido el plazo del decreto de emergencia, se haya seguido utilizando las lanchas productiva I y II para seguir transportando balones de gas. La documentación es abultada y acá entrego una copia para su análisis respectivo. El tema amerita hacer una denuncia penal contra los que resulten responsables” dio a conocer.

De otro lado, reconoció su error al haberle dicho “sobón” al consejero Fernando Valencia.

“Quizá cometí un error al manifestarme de esa forma contra el consejero Valencia, le pido disculpas por eso. Sé que esas cosas se dan cuando uno está dentro del debate, se nos va y uno no se da cuenta de las expresiones que puede dar ante el consejo, el periodismo o la población. En realidad, yo he visto y he escuchado el video, a raíz de eso muchos periodistas me llamaron a preguntarme si el gobierno regional estaba refaccionando mi casa, o si me había dado materiales.

Este es un hecho gravísimo porque nos han “echado barro con ventilador” a todos los del consejo regional. Yo sí he pedido disculpas por mis expresiones y acá quiero pedirle al consejero Valencia, con respeto, que se ratifique o que pida las disculpas del caso por las palabras expresadas en cuanto a que a muchos de los consejeros les han hecho sus casas o les han refaccionado sus casas. Yo soy miembro del consejo regional y hay que hacer valer nuestro derecho ante las instancias pertinentes” manifestó. (Se supo que acabó la sesión ordinaria y el consejero Valencia no pidió disculpas).

A su turno el consejero de Requena, Aliardo Solsol, dio a conocer lo siguiente.

“El día de ayer la comisión de desarrollo social tuvo un trabajo maratónico desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hemos ido hasta el almacén del Centro de Operaciones de Emergencia Regional con varios funcionarios, entre ellos Límber Rodríguez y otros como el administrador Hugo Valderrama, con quienes dialogamos sobre los puntos que ha sido de gran preocupación para la región.

Se habló de las observaciones hechas a los kits de aseo. Ahí estaban los kits, pero haciendo una sumatoria grosera de los productos no se llega a los 33 soles que han pagado por cada unidad que han adquirido. Los funcionarios dijeron que hicieron las compras a empresas autorizadas para hacer contrataciones con el Estado, a empresas registradas para ayuda humanitaria y que el precio que vayan a poner, escapa a su responsabilidad porque son ellas las que los colocan (sic).

Abrimos los kits y vimos los productos, incluso los funcionarios se agarraron la cabeza como diciendo: “en efecto acá hay…”. En fin, ellos deslindan todo tipo de responsabilidad porque dicen que no son ellos los que abultan esos precios.

Lo que yo quiero saber es qué viene después de todo esto, ¿se frustra el proceso de compra, se elimina todo? El funcionario Límber Rodríguez, ha dicho que cuando se pronunció el consejo regional sobre la exoneración, ellos suspendieron todo tipo de compra. Se ha visto que hay materiales como triplay, calamina y clavos. Pero hay declaraciones que ha hecho el gerente general en cuanto a que el proceso continúa y Límber dice otra cosa, además ha manifestado que él ya ha hecho un informe deslindando responsabilidades. Así que necesitamos que nos profundicen en el tema.

Solsol, también habló del delicado asunto que viene pasando por la provincia de “Ramón Castilla”. “Se viene invitando a la Decana de la Facultad de Educación para que explique un asunto grave y ella no asiste. Hay un problema en Caballo Cocha sobre el proyecto de profesionalización. De allá envían a la UNAP 150 mil soles y ni siquiera le puedan pagan a la coordinadora que labora ahí. Desde hace 6 meses solo devuelven 10 mil soles.

Hay varios que estudian el proyecto de profesionalización sin ser docentes. Se ha quedado en citar nuevamente a la Decana a una reunión donde estará el alcalde, las autoridades de “Ramón Castilla”, los dirigentes estudiantiles para solucionar este asunto. El alcalde ya no quiere seguir dando alimentación a los maestros porque aduce que esa sede está produciendo 150 mil soles. Un asunto al que debemos dar solución en “Ramón Castilla”, que es una zona fronteriza que debe tener todos los privilegios en la región” mencionó.

Finalmente, el consejero Pérez, dio a conocer su inquietud sobre la visita al almacén del COER. “Hemos visto los kits que adquirieron antes, y la inquietud que tengo es ¿si ya tenían ahí una cantidad voluminosa para qué quieren indagar o adquirir más?

He visto el kit que incluye una pasta dental Dento, que cuesta 1.80, un cepillo Dento de 1.50, un jabón chico Neko a 1.50, cuando bien se les ha podido dar un jabón “Pacocha o Bolívar” que les habría servido mejor. Una toalla de mano a 5 soles y un peine chiquito de 1 sol. En total se llega como a 10 soles y no a 33 soles como ha sido considerado cada kit.

Nosotros somos conscientes que la declaratoria de emergencia se dé, pero no por eso hay que triplicar el precio de los productos” concluyó.