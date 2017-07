Frente Patriótico de Loreto convoca a movilización para el 19 de julio a las 3 pm

El Frente Patriótico Loreto está convocando a la sociedad civil y a las diferentes bases de la región, sumarse a la movilización contra el gobierno central que se realizará el miércoles 19 de julio en horas de las tarde. La concentración será en la plaza 28 de Julio a partir de las 3 pm. De esta manera se confirma que no se unirá a la CGTP que saldrá en la mañana.

“Los frentes regionales de todo el país decidimos ejecutar una jornada de lucha, pero también han participado de este acuerdo los compañeros de la CGTP, de la CUT (Central Única de Trabajadores) y otras organizaciones a nivel nacional.

Acá en Loreto, el frente patriótico acordó que sea un movilización a partir de las 3 pm. teniendo como concentración la histórica plaza 28 de Julio. Con relación a la CGTP, yo conversé en su momento con el secretario general Ramón Ruiz y él tiene esa idea, pero que en aras de la unidad harían todo lo posible para que la actividad sea una sola y por la tarde.

Lo que pasa es que esta es una movilización que no solamente tiene que tener el ingrediente del trabajador, sino que debe ser popular, con mujer y varones de a pie. En horas de la tarde, creo que la sociedad civil se acerca más a la marcha.

Entendemos la posición de los trabajadores de la CGTP, pero les hago un llamado para unificar criterios porque hay que darle cierta facilidad a la gente que no pertenece a ninguna organización.

Ahora si no desean, que ellos lo hagan a la hora que crean conveniente, nosotros haremos nuestra movilización en la tarde porque consideramos que es el horario más preciso porque la gente labora en la mañana”, indicó el profesor Eloy Pizango, presidente del Frente Patriótico de Loreto.

Recordar que es la segunda vez que el FPL y la CGTP Loreto no se ponen de acuerdo en cuanto a unirse en un mismo horario para realizar una movilización. (Gonzalo López)