Expresó el padre Raymundo, en el marco del Día del Juez.

Él fue invitado por la Corte Superior de Justicia para que celebre la misa por el día especial. “Con Dios todo es posible, hay que actuar con humildad y no sentirse omnipotentes, autosuficientes, siempre hay que recordar que allá arriba existe un ser superior que todo lo ve. A la hora de tomar una decisión difícil y se tiene miedo, hay que orar mucho y seguir adelante, así serán grandes. Oren siempre sin cesar, oren, hablen con Dios”, les recomendó.

¿Padre, difícil decidir sobre la libertad de una persona, los jueces tienen esa potestad?

-Muy difícil. A mí francamente no me gustaría estar en los zapatos de ningún juez. Hay que tomar una decisión sobre la libertad de una persona que ha cometido delito de crimen o robo, es algo bien difícil, pero es necesario impartir justicia porque vivimos en una sociedad de buenos y malos.

De otro lado ¿un éxito la actividad benéfica que organizaron?

-Así es. Participaron 2,500 personas. Se mandaron hacer 3,730 polos que fueron repartidos entre todos y hemos pasado la meta llegando a recolectar 122 mil soles. Un tercio de los gastos anuales que utilizamos para el mantenimiento de las cuatro casas benéficas como “Algo Bello para Dios”, “Talita Kumi”, “Betania” y “Santa Rosa de Lima”. Yo tengo que agradecer mucho a los auspiciadores, a los medios de comunicación y a todos los que participaron ese día.