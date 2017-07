Eloy Pizango, “Si hay que decidirlo no es para hacerlo en cuatro paredes sino con todo el pueblo”.

El Frente Patriótico de Loreto viene programando para el lunes 17 de julio un panel fórum “Reintegro tributario” en el auditorio del San Agustín, programado para las 6 de la tarde. Eloy Pizango, presidente de dicha organización indica que esto es un tema que debe ser tocado de manera abierta, y no cerrada, porque la población debe conocer de cerca qué implicaría que se elimine o siga esta figura tributaria.

“El tema del reintegro es algo álgido, hay dos posiciones claras, una a favor y otra en contra, resultando un tema sumamente importante en la medida que es un beneficio para la región, pero a decir de muchos no está cumpliendo con su objetivo; por lo tanto, hay voces que dicen que hay que anularlo y pedir su derogatoria y ver qué se hace o se recupere ese dinero que el Estado entrega al sector empresarial. En ese sentido, nosotros nos comprometemos hacer este panel foro para tener mayor información porque particularmente la población común y corriente no sabe, así como mucha gente que creemos que saben pero que en realidad desconocen”.

Indica que ya han cursado invitación a los colegios profesionales, dirigentes sindicales, campesinos, estudiantiles, el sector empresarial y de comercio e industria.

(LR) ¿Cuál es la posición del FPL?

Nosotros hemos tratado ese tema hace muchísimo tiempo desde el 2012, pero sin embargo no hemos podido sacar una conclusión como colectivo y representantes de la sociedad loretana, pero como directiva sí tenemos una posición clara como revisar esto y tener mayor conocimiento si pedimos su anulación o que siga como está.

(LR) Hay un acercamiento hacia el sector empresarial sobre este panel foro.

Ya se ha cursado la invitación al presidente de la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Loreto, para que sea uno de los panelistas, esperamos tener su respuesta lo antes posible para saber cuál es su posición porque acá es para escuchar las dos versiones.

(LR) Hay experiencias, en otras regiones, sobre la anulación del reintegro.

Sí, justamente estamos coordinando y haciendo lo posible para que vengan dos representantes, uno de la región Ucayali y otro de la región San Martín, porque ellos han tenido el reintegro y buscamos que ellos cuenten sus experiencias y así se pueda tener un panorama más amplio para saber si beneficia o no su anulación.

(LR) ¿Considera que el tema del reintegro beneficia más a un sector empresarial, que a la población?

Así como están las cosas, sí, por eso es necesario modificarlo o en todo caso anularlo.

(LR) ¿Cuál es la propuesta si en caso se anule el reintegro? o ¿Cuál sería el mecanismo que realmente podría generar un desarrollo?

Este es un tema que se ha tratado entre el FPL y la Cámara de comercio, hace más de 10 años, no se ha llegado a nada concreto porque faltaba información; sin embargo, ahora la figura cambia porque tanto la alcaldesa de Maynas tiene la posición de anularlo, como que el Gorel también se pronunció en el mismo sentido, y en su remplazo crear un fondo intangible para que ese dinero sirva para algunos proyectos que se puedan dar acá.

(LR) ¿Cree que es una salida?

Sí, pudiera ser una salida, porque se puede decir quiten las exoneraciones tributarias ¿pero, a cambio de qué? Invitamos a la población en general a participar de este panel foro para saber cuál es la posición que se debe tomar aquí porque si hay que decidirlo no es para hacerlo en cuatro paredes, sino con todo el pueblo. (MIPR)