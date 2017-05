Fiorella Rengifo Díaz.

En el marco del evento cultural organizado por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, se presentó la Asociación Ecocultural Atrapa Sueños, en la persona de su directora, Fiorella Rengifo Díaz, quien ayer presentó una narrativa oral.

“Yo me presento como Flor Bella, nuestra misión es tratar de conservar la narrativa oral, los cuentos, las leyendas que se han venido perdiendo, esas costumbres en nuestra Amazonía”, nos dice Fiorella con el brillo en los ojos que saben delatar cuando amas lo que haces.

¿Desde cuándo existen como asociación?

“Nosotros estamos formados desde hace un año y medio, pero a partir de enero estamos con más fuerza, realizando más eventos para dar a conocer la temática de la conciencia ambiental y revaloración de nuestras leyendas y cultura amazónica”.

¿Qué le parece este evento?

“Me parece genial porque se da un espacio para que tanto los estudiantes universitarios como los colegiales puedan venir y conocer un poco más sobre lo que es la literatura, sobre lo que son las obras, y que tengan ese hábito de lectura”.

¿De lo que has narrado qué más nos puedes decir?

“Nuestra temática y narrativa oral trata de que seamos capaces de ser conscientes que necesitamos apoyar a la naturaleza y eso es la temática que toca Atrapa Sueños, puros cuentos ambientales”.

“Ustedes solo se presentan a este tipo de eventos?

“No, también nos hemos presentado a nivel nacional. Por ejemplo tenemos una presentación en agosto en Huancayo, estuvimos en el Festival de la Cultura de Orán, y estamos haciendo junto con el Museo Iquitos de Maynas, el día 18 de mayo en el Día de los Museos, a las 7 de la noche, vamos a hacer Una Noche de Narrativa Oral recordando todo lo que ha acontecido en la esclavitud de nuestros hermanos en la época del caucho”.

¿Crees que se les está dando algo de vida a los espacios culturales?

“Sí. Ya se está dando algo de vida. Ya se están abriendo muchos más espacios que es lo que nosotros queríamos y también invitamos a otros grupos que se presenten para que podamos crecer en cuanto a grupos”.

¿Cómo has aprendido y has llegado a descubrir que es parte de tu don?

“Bueno, yo soy maestra de profesión y de vocación he sido actriz teatral, entonces todo eso, me ha llevado a descubrir que puedo narrar un cuento con la ilación que se necesita, y la voz, y la intensidad”.

¿Si habría otras personas en hacer lo que ustedes hacen, pueden ubicarles a ustedes?

“Claro que sí. Como asociación nosotros tenemos programadas actividades durante todo el año. Vamos a dictar un taller para todos aquellos que están interesados en la narrativa oral, más o menos en el mes de setiembre, y vamos a lanzar la convocatoria a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura”.

(Diana LM.)