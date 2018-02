Por el delito de Peculado en contra de la municipalidad de El Putumayo

Este caso se resolverá en la Sala Penal Liquidadora de Loreto.

En el expediente Nº 1718 -2010-0-1903-JR-PE-06 y según el dictamen penal superior Nº 255-2017-MP-2ª FSP-Loreto se indica que hay mérito para pasar a juicio oral por el delito de Peculado doloso y otro, en contra del Estado peruano Municipalidad Distrital de El Putumayo, de los procesados Julio Rojas Vilca (ex administrador), Jorge Pérez Rubio(tesorero), Luis Mauricio Reátegui Gonzáles (director de obras e infraestructura), como coautores y contra Judith Rojas Pérez, Juliana Gladys Rojas Dávila, Humberto Abel Rojas Torres y Petronila Torres Vásquez, como cómplices primarios del delito contra la Administración Pública Peculado Doloso, en la modalidad de haberse apropiado para sí y para otros caudales, cuya recepción, administración y custodia les estaban confiados por razón de sus cargos.

Se les imputa a Julio Rojas Vilca, Jorge Pérez Rubio y Luis Mauricio Reátegui Gonzáles, haberse apropiado ilícitamente de manera concertada y dolosa, de caudales del Estado, hecho ocurrido cuando el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Decreto de Urgencia Nº 077-2009 del 11 de julio del 2009, otorgó un apoyo económico y por única vez a los gobiernos locales para la ejecución de programas de inversión, en este caso la Municipalidad de El Putumayo fue beneficiada con S/.102,082.00 nuevos para ser usados en gastos corrientes y en gastos de capital.

Sin embargo, los procesados con la finalidad de justificar los gastos, giraron 21 cheques por un monto de S/.85,347.51 para la cancelación de cuatro proveedores por la supuesta adquisición de bienes y servicios para la municipalidad, contando con participación y consumación de estos hechos ilícitos de la investigada Judith Rojas Pérez a quien se le giró doce cheques por S/.31,240.00, y a la investigada Juliana Gladys Rojas Dávila se le giró tres cheques por S/. 16,846.48, a Humberto Abel Rojas Torres se le giró cuatro cheques por S/.30,281.92 y a Petronila Torres Vásquez se le giró dos cheques por S/. 6,979.11, sin que los servicios indicados se hayan efectivamente prestado, así como el dinero faltante del otorgado, el mismo que no cuentan con ningún sustento de sus gastos, esto es S/. 16, 734.49 nuevos soles.

El informe fiscal indica que Julio Rojas Vilca, Jorge Pérez Rubio, no dieron cumplimiento a lo dispuesto en el referido Decreto de Urgencia, en lo concerniente a la elaboración de la resolución, de la desagregación de los recursos autorizados a nivel funcional programático. En este caso, el ex alcalde de la Municipalidad Distrital del Putumayo, Adilio Cárdenas, indicó haber dispuesto en forma verbal al administrador Julio Rojas Vilca la distribución de los S/.102,000.00 otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En este caso la Fiscalía pide para los imputados Julio Rojas Vilca, Jorge Pérez Rubio y Luis Mauricio Reátegui Gonzáles, seis años de pena privativa de la libertad, así como el pago de cinco mil soles de reparación civil por cada uno de los procesados a favor de la parte agraviada.