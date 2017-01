Dan plazo de diez días para que presenten documentación bajo apercibimiento

Comprobaron que recibos no tienen autorización de la SUNAT

Con fecha 30 de setiembre del 2016, el ciudadano Robert Falcón Vásquez comunero de la Comunidad Campesina San Juan de Miraflores (CCSJM), ante la Fiscalía Pernal Corporativa de Maynas interpuso denuncia penal en contra de Jorge Bernuy Rengifo, Javier Leao Quispealaya Vásquez, Tersa de Jesús del Águila Salinas, Elsa Tamani Moreno, Armando Márquez Gonzáles, Segundo Jaime Salvador Pérez La Torre, Larry Izquierdo Sinty , por la presunta comisión del delito de Falsedad Genérica, Falsificación de Documentos y Asociación Ilícita.

La denuncia se basa en que la CCSJM es una persona jurídica autónoma que tiene existencia legal y se encuentra debidamente inscrita en los Registros Públicos según partida No. 11000872 y que el año 2015 contaba con una directiva inscrita ante la SUNARP para el periodo 2014-2016. En el año 2016 la Sunarp comunica que la directiva 2014-2015 presidida por Juan Carlos Gálvez Mondragón se encuentra vencida. Es decir el año 2016 no hay junta directiva comunal. Pero, el 18 de diciembre del 2014, Roger Vásquez Bardales y Ángela Rodríguez Gómez, supuestos miembros de un comité electoral juró a una supuesta directiva electa para el periodo 2015-2016 presidida por Jorge Bernuy Rengifo. La denuncia indica también que dicha directiva no tiene valor legal.

En el punto siete de la denuncia, hace mención que pese a esto Jorge Bernuy y su directiva hacen supuestos procesos de titulación que involucra reversiones e invitan a asamblea extraordinaria, en esa fecha expedían documentos a personas para favorecerlos con derechos posesorios, previos pagos que efectuaron y ante el cual se entregaba solo recibos de ingresos pese a que la CCSJM cuenta con RUC, hecho que determina la elaboración de documentación falsa.

El pasado viernes 06 de enero del 2017 la Quinta Fiscalía Penal Corporativa de Maynas intervino las oficinas administrativas de la CCSJM, donde fueron atendidos por el señor Pedro Álvarez García junto a su junta directiva, quienes indicaron que fueron elegidos el 11 de diciembre del 2016, indicando, asimismo, que no existe transferencia total de la gestión anterior porque según la ley de CC No. 24656 hay un mes de plazo para hacer la entrega total.

En esta intervención fiscal, se entregaron las constancias 770-2016 al 879-2016 que según Pedro Álvarez sirve para acreditar ser dueños de las parcelas; asimismo, ante la pregunta del fiscal si esta directiva se encuentra inscrita en registros públicos, se mencionó que no lo hacen todavía porque falta ordenar la documentación. En esta diligencia se dejó constancia que no existe vigencia de poder a favor de Jorge Bernuy Rengifo y que aún se encuentran en proceso de entrega de cargo y que la documentación respectiva va a ser entregada al Ministerio Público.

Por otro lado, la fiscalía solicitó el libro de actas de comuneros, informe de entrega de la directiva, informe de entrega del comité electoral con el libro de actas, el talonario de las cobranzas y si estos tienen autorización de la SUNAT, verificándose en el acto que no cuentan con la autorización de la SUNAT; es decir, los mismos van a ser vistos por la vía legal.

Asimismo, el fiscal Ricardo Adolfo Gutiérrez Correa solicita la documentación sobre la convocatoria a elecciones de la junta directiva, elecciones del comité electoral, acta de proclamación, acta de escrutinio general, acta de juramentación y otros documentos.

Con providencia fiscal No. 01 del 28 de diciembre del 2016, se dispuso dar inicio a las diligencias preliminares en la investigación seguida en contra de Jorge Bernuy Rengifo y otros, por lo que ayer en horas de la mañana debieron declarar ante la fiscalía correspondiente. (Gonzalo López)