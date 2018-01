Constató que proceso de convocatoria CAS se realice con normalidad y de acuerdo a ley

En mérito a una denuncia donde se solicita la intervención fiscal para velar por la legalidad del derecho al trabajo, remuneraciones y estabilidad laboral, el fiscal de la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, Efraín Yanarico Quispe, llegó hasta las instalaciones de la Dirección Regional de Salud, ubicado en las intersecciones de la calle Leticia con Grau.

Ahí se entrevistó con el presidente de la Comisión de Procesos Administrativos CAS y el miembro de la Comisión y director ejecutivo de Gestión y de Recursos Humanos-DIRESA, a quienes les informó el motivo de la diligencia fiscal, verificando que efectivamente el proceso de convocatoria CAS se estaba llevando a cabo conforme al cronograma establecido desde el 28 de noviembre del 2017 hasta el 07 de enero del 2018, lo cual será ampliado en vista que existen varios expedientes por calificar.

Asimismo, manifestaron que dicha denuncia no se ajusta a la realidad, ya que no se restringe a postular a los trabajadores actuales y que la convocatoria es abierta al público, de los cuales en la evaluación se tendrá en cuenta la experiencia laboral.

Respecto a la disponibilidad presupuestal, la Ley de Decreto Legislativo N° 1057 señala que para realizar un proceso CAS se debe contar con disponibilidad presupuestal, las cuales dicha institución cuenta con inversión presupuestal con cargo al PIA 2018.

En cuanto al requerimiento del área usuario, se está cumpliendo con el requisito en vista, ya que la Dirección de Servicio Salud Responsable de los puestos de salud de toda la jurisdicción en temas sanitarios han solicitado la necesidad de contratar su personal, acotando que dicha información plasmada en la presente reunión será corroborada y validada en un informe que se hará presente al despacho fiscal de turno en el plazo de 72 horas.

Finalmente, el representante del Ministerio Público exhortó y recomendó a los entrevistados a velar y garantizar el proceso de convocatoria CAS conforme al DL 1057 y reglamento que les rige, garantizando siempre la transparencia y los derechos de los postulantes, todo ello a efecto de no incurrir en la posible comisión de algún delito de Abuso de Autoridad.

(Gonzalo López)