*Para los meses de marzo y abril. Pide penas altas de prisión efectiva para algunos imputados.

Hace poco la Abog. Mónica Shimizu, fiscal coordinadora de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Maynas, donde también se tramitan procesos de Lavado de Activos y pérdida de dominio, sustentó ante las juezas correspondientes su acusación fiscal respecto a los casos donde se involucra al ex alcalde de Punchana Juan Cardama y al ex congresista Víctor Grández.

Respecto al caso del ex alcalde (05-2016), ella acusó ante el despacho de la doctora Melina Vargas. “El caso ya está judicializado, el ministerio público acusó al encontrar elementos reveladores de la comisión del delito de lavado de activos de él (Cardama) y su entorno familiar más cercano, así como en algunos ex funcionarios de la municipalidad. El juicio oral será en el mes de abril 2018.

En el caso del ex congresista (que lo ve la doctora Betty Palomino), también se ha hecho la acusación y el juicio oral será en el mes de marzo o abril de 2018. Pasó el control de acusación entrando a la etapa de juzgamiento. Todo será llevado a través de un proceso limpio, transparente, contradictorio donde no se limite el derecho de defensa a ninguna de las partes. Si no hay delito se archivará, y si lo hay se tendrá que ir adelante”, opinó la fiscal.

Como se conoce los delitos por lavado de activos contemplan una pena que va desde los 8 a los 15 años de pena privativa de la libertad.