Sunat y municipalidad de Punchana no cumplen con la seguridad y buena atención a las personas con discapacidad

Se busca prevenir el delito de Discriminación.

El fiscal adjunto provincial de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito, Isidro Hugo Baños Castro, realizó un operativo inopinado denominado “Adecuaciones Urbanísticas y Arquitectónicas a favor de las Personas con Discapacidad”, con la finalidad de prevenir el delito de Discriminación en la modalidad de discriminación e incitación a la discriminación.

En tal sentido, se inspeccionó los locales de atención al público de la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria/SUNAT, y a la municipalidad distrital de Punchana. La acción se coordinó con personal del Conadis de la región Loreto, del Área de Acondicionamiento Territorial y Catastro y Omaped de la municipalidad de Punchana, la presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad del distrito de San Juan Bautista, el Director de la Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad y Defensoría del Pueblo.

Todos los mencionados inspeccionaron las áreas de acceso en ambas instituciones, observándose que en la Sunat las rampas de acceso tiene mala ubicación de las barandas las cuales podría generar algún accidente, no cuenta con piso antideslizante, el área de módulo de atención preferencial no cumple con las adecuaciones a ley para las personas con discapacidad, no cuentan con información en formatos accesibles -sistema Braille- y lenguas de señas.

Por su parte, en el local de la municipalidad de Punchana se observó falta de rampas de acceso hacia la maloca, los servicios higiénicos no cumplen con las adecuaciones para las personas con discapacidad con las respectivas barandas de soporte, en la puerta principal se observó la falta de rampas de accesibilidad; asimismo, habilitar una oficina de atención para personas con discapacidad.

“Se exhortó y recomendó a los intervenidos en ambos locales, José Luis Chong Rengifo como Soporte Administrativo de la Sunat, y Euler Carlos Hernández Arévalo como alcalde de la municipalidad de Punchana, a cumplir con las observaciones advertidas en la presente diligencia por los inspectores, con la finalidad de facilitar el acceso y de brindarles una buena atención a las personas con discapacidad”, indicó el representante del Ministerio Público. (Gonzalo López)