Están a la espera que el poder judicial acepte su demanda.

Tercer despacho de la fiscalía anticorrupción presenta denuncia demoledora contra dicho burgomaestre y otros.

En un solo día la municipalidad licitó y entregó la buena pro de cinco proyectos a una sola empresa.

Ministerio Público pide 8 años de cárcel para el actual alcalde y otros.



El pasado fin de semana se escuchaba que el alcalde de San Pablo, Mauro Ruiz Portal, andaba con orden de detención. Incluso se pensaba que ésta había sido otorgada por el señalamiento contra dicha autoridad, a quien se le investiga por la muerte del regidor fiscalizador Bene Asayac Reátegui. No era así.

Esa investigación “aún duerme el sueño de los justos” en la localidad de Caballo Cocha. El actual pedido de prisión preventiva para el alcalde y otros de sus funcionarios, así como el extraneus, data del año 2014 donde incluso hubo un pedido similar para la actual autoridad.

El poder judicial de Caballo Cocha, no la concedió -según ellos- por falta de pruebas. De habérsela concedido tal vez el regidor que hacía las denuncias, no habría sido asesinado dejando a su mujer y un hijo adolescente huérfano.

Hoy el tercer despacho de la fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Loreto, a través de la fiscal Abog. Celina Ysabel Otero Amasifuén, y el fiscal responsable Abog. Víctor Daniel Scipion Salazar, han encontrado nuevas evidencias que los han llevado a pedir una orden de prisión preventiva para el alcalde de San Pablo Mauro Ruiz Portal. Así como 8 años de cárcel, esto en su requerimiento fiscal que se tendrá que ver en juicio oral.

El caso es tan delicado que el mismo fiscal Víctor Daniel, ha manifestado que solicitará al presidente de la junta de fiscales Dr. Alberto Niño de Guzmán, que coordine con el poder judicial para que las audiencias se desarrollen en Iquitos y no en Caballo Cocha.

“Voy a enviar un oficio al presidente de la junta de fiscales para que coordine con la Corte Superior a fin que las audiencias sean en Iquitos por seguridad. “Básicamente porque hemos podido verificar en la investigación que existen indicios que determinan que hay un ocultamiento de parte de esas personas”, declaró Scipion Salazar.

Para el alcalde de San Pablo, por colusión simple la fiscalía está pidiendo 8 años de cárcel y una inhabilitación de 5 años. Para el gerente municipal Armando Donayre López, 6 años de cárcel y 5 años de inhabilitación.

Para los miembros del comité de licitación: Juan Lao Del Águila, César del Águila Bazán y Christian Erick Macedo Chávez, piden 5 años de cárcel y 5 años de inhabilitación. Y para el presunto cómplice extraneus, Markey Sánchez Delgado (gerente municipal en los tres años de gestión edil del actual alcalde de Punchana Euler Hernández), piden 5 años de cárcel.

¿DE QUÉ ACUSAN AL ALCALDE DE SAN PABLO Y OTROS?

Le imputan al burgomaestre de “haber intervenido de manera directa en razón de su cargo durante todas las etapas de los procesos de selección en las Adjudicaciones de Menor Cuantía 40,42,44,45 y 46-2014, realizadas durante el mes de diciembre de 2014, con la finalidad de perjudicar al Estado, habiendo para ello concertado previamente con el proveedor Markey Sánchez Delgado, para favorecerlo con el otorgamiento de la buena pro en la elaboración de planes y diagnósticos que no tendrían fundamento ni utilidad para la entidad agraviada”, dice la fiscalía.

Mediante memorándum 2679-2014 el 16 de diciembre de 2014, aprobaron el expediente de contratación del proceso de selección denominado “Servicio de elaboración del plan de fortalecimiento en capacidades de nutrición y salud, para disminuir la desnutrición crónica infantil en la localidad de San Pablo, por un valor referencial de 39 mil 998 soles. Todo esto sin que medie requerimiento del área usuaria, sin haber efectuado el estudio de mercado a efecto de determinar el valor referencial y sin estar en el plan anual de contrataciones de la municipalidad.

La misma modalidad siguieron para los otros cuatro procesos como son: “Elaboración de plan de desarrollo de capacidades de la municipalidad de San Pablo, con valor referencial de 39 mil 998 soles (igual monto que el anterior). Servicio de elaboración del plan de desarrollo en promotores ambientales en la localidad de San Pablo”, con valor referencial de 39 mil 998 soles.

Otro, “Servicio de elaboración del plan de desarrollo de capacidades productivas en la comunidad de San Isidro”, por un valor referencial de 39 mil 998. El quito proceso sobre “servicio de elaboración de diagnóstico de accesibilidad para las personas con discapacidad en la localidad de San Pablo”, con un valor referencial de 39 mil 998 soles.

O sea, todos los trabajos de Markey Sánchez, tenían el mismo precio, ni un sol, ni un sol menos. Además, se convocaron para el mismo día (19 diciembre 2014) y se dio la buena pro en el mismo día, con pocos minutos de diferencia. Toda una ganga. El proceso número uno se inició a las 11:40 am. y se dio a las 12:05. El dos a las 12 y 40 y concluyó a las 13:05 pm. El tercero a las 13:40 y concluyó a las 14:05. El cuarto a las 14:10 y concluyó a las 14:35. El quinto proceso a las 14:40 y dieron la buena pro a las 15:05 pm.

Además, la fiscalía hace hincapié respecto a que en los cinco procesos consignaron los mismos requisitos para la contratación y objetivos, pese a tratarse de distintos objetos de contratación. Informaron a OSCE de los procesos, igualmente con una diferencia de minutos.

Y pese a que no medió requerimiento del área usuaria, en las bases indicadas se consignaba que el área usuaria de los referidos procesos de selección sería conforme a los siguientes detalles. Todos los procesos de menor cuantía se otorgaron a Markey Sánchez Delgado, coincidentemente fue el único proveedor en haberse presentado a los referidos procesos de contratación.

Finalmente, según la fiscalía, los pagos fueron cancelados a Markey Sánchez, mediante cheques del Banco de la Nación el 31 de diciembre de 2014, a la velocidad de un rayo. Los desembolsos de dinero fueron efectuados sin haber mediado la conformidad del servicio por el área usuaria, así como sin haber emitido el proveedor Markey Sánchez Delgado, comprobante de pago válido, pues habría emitido facturas, sin fecha ni conformidad.

LO INCREÍBLE.

Que luego de todas estas denuncias, incluso también dadas a conocer por el regidor que fue asesinado en San Pablo, ocurrió un hecho delincuencial impresionante a fin que la Ley no termine denunciando a los implicados. Se registró un amago de incendio en el almacén municipal, lo que fue denunciado el 15 de enero de 2015. Justamente en el estante de metal donde se encontraban archivos de documentos varios. Mas la fiscalía anticorrupción tiene hoy varios “ases” sobre la manga, por lo que ha pedido orden de prisión preventiva para varios.