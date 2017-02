Por: Fernando Meléndez Zumaeta

El Arquitecto Fernando Belaúnde Terry marcó el último medio siglo (Siglo XX) de la historia del país con la saga de sus sueños y convicciones enfrentados a los avatares de la dictadura militar y el autoritarismo civil, la violencia subversiva y los maltratos del destino y la naturaleza. Pero el mandatario dinámico de 1963, patricio y a la vez progresista, galvanizó a sus electores con los primeros cien días de un mandato lleno de iniciativas trascendentes e ideas fuerza cuyo optimismo y grandiosidad perdurarán por siempre. En 1980 el pueblo lo premió con su reelección y en el 2000 la presencia milagrosa de su partido en el virtuoso Gobierno de Transición con el Ilustre constitucionalista Dr. Valentín Paniagua Corazao, fue otra reparación política y personal. CARETAS. Mayo 30 del 2002.

PALABRAS DE HOMENAJE PÓSTUMO: (Un día como hoy, 04 de junio de 2002)

Palabras de Henry Pease García, primer vicepresidente del Congreso de la Republica: Belaúnde fue un demócrata ejemplar, presidió dos veces el país y no pisoteo la Constitución, como tantas veces se ha hecho; presidió dos veces el país y no invadió otros Poderes del Estado, aun cuando no le fueron desfavorables. El presidente Belaúnde en toda su trayectoria defendió la democracia, pero siempre lo recordaré en nombre de un valor escaso en la historia del Perú: La tolerancia, supo escuchar y dialogar, podía discrepar y diferenciarse en sus opciones, pero a todos nos indicaba ¡Adelante! Mirando con ensueño el futuro y el pasado del Perú. Fue ciertamente que hizo por amor al Perú su doctrina y una persona que soñó con el Perú.

Yo estoy seguro que sus palabras finales dichas hace tiempo, que lo recordaremos soñando con el Perú, se cumplirán, seguirá soñando al Perú, porque vivió soñando al Perú, pero el Perú de hoy, el Perú del siglo XXI tendrá que recordar especialmente al hombre honrado que muere sin riquezas materiales a pesar de haber sido dos veces presidente de la República, cargo desde el cual tantos se han enriquecido.

Tenemos que decirles a nuestros hijos que un hombre honrado nos gobernó dos veces y que murió viviendo de la pensión que le daba el Estado, porque no tuvo tiempo para hacer riqueza, no porque la riqueza sea indebida, sino que es indebido sacarla de la función pública. El hizo función pública, eso que hoy en día tanta gente ya no cree que podemos hacer los políticos. Creo que los peruanos de hoy reafirmamos nuestra fe en la democracia rindiendo homenaje a Fernando Belaúnde y con valores que él nos deja, los valores a los cuales no podemos decir adiós, tenemos que reafirmar su presencia entre nosotros para construir el Perú de mañana.

Palabras de Daniel Estrada Pérez, congresista de la Republica: A Usted, señor presidente, quiero mostrarle mi sentimiento y mi pensamiento de peruano, porque cuando parte un demócrata hay que recordar su vida y su obra.

La vida de Belaúnde tiene la impronta del viajero que supo impregnarse de las piedras angulares y eternas de los andes; tiene también, la presencia señera y permanente del mar, de la selva, de las playas del Perú. Belaúnde apuñó en su formidable consistencia el pasado del Perú y por entenderlo, por saberlo en su proyección diversa y múltiple, supo, también tener la visión del Perú del futuro. Por eso, es que Belaúnde, a brazo limpio, abrió las grandes trochas de la selva por donde transita un nuevo Perú; por eso, construyó, por eso es que en cada villorrio, que en cada recodo del camino del Perú habrá hasta el día de hoy una placa que diga: «El Pueblo lo Hizo» y porque Belaúnde supo inyectar en nosotros algo, inmensamente inconmensurable en cada uno de los que estamos aquí, el sentido perpetuo de la patria y de la peruanidad. Gracias presidente por todo. Hoy parte Usted. Peruanos, abran camino. Belaúnde marcha y una hermosa Violeta la espera, la más bella de todas. Continúe, presidente, que ella lo acompañará en la gloria, en la eternidad a la que tiene Usted derecho.

Palabras de Sandro Mariátegui Chiappe, representante de Acción Popular: Arquitecto Fernando Belaúnde Terry; tu vida limpia, sacrificada, honesta, tan digna de ser imitada, ha llegado a su final. Tu iluminado cerebro que tanto pensó en el Perú, en su historia, ha dejado para siempre de pensar y tu corazón que amó al pueblo peruano por fin ha dejado de latir. Tu vida ha sido fecunda llena de generosidad y grandeza y de espíritu, tus gobiernos serán recordados por que fuiste el gobernante que dotó al Perú de verdaderos objetivos nacionales, como la Carretera Marginal de la Selva, que es también un objetivo latinoamericano, porque permitirá incorporar a la economía de nuestra región la franja central y longitudinal del continente, la Marginal de la Selva está diseñada para ser en Sudamérica lo que la naturaleza hizo con el río Misisipi en América del Norte. Para hablar de tu obra, no bastan estos minutos protocolares.

Dotaste al Perú otro gran objetivo, el Programa de Cooperación Popular, a nadie se le había ocurrido combinar la ancestral tradición milenaria de la minka y el ayni con la moderna tecnología, a la que los pobladores de los pueblos olvidados del Perú poniendo solo sus brazos podían edificar sus pequeñas grandes obras que requieren para hacer más llevadera sus sacrificadas vidas. Cuantos caminos, aulas, escuelas, canales reservorios, puentes, postas sanitarias se han construido en esta forma y quienes fueron sus esforzados constructores, por toda recompensa, se contemplaban con poder la piedra labrada que dijera: «El Pueblo lo Hizo»

Palabras de Fernando Meléndez Zumaeta, discípulo y seguidor: Parafraseando a Belaúnde: Mucho de lo grande que tenemos en el Perú, se lo debemos a Acción Popular, con estas palabras fundaste Acción Popular, con estas palabras te recordamos: Mucho de lo grande que tenemos en el Perú se lo debemos a los gobiernos de Acción Popular: Allí estuvo el Banco Agrario para ayudar a los campesinos, allí estuvo el Banco de Materiales para ayudar a los que no tenían un techo digno, allí está el Banco de la Nación, los grandes complejos habitacionales, los canales de regadío en la sierra, las grandes centrales hidroeléctricas que hasta hoy iluminan al Perú y muchas obras más que ya no están por la mala administración de los posteriores gobiernos. Descansa en paz admirable Maestro, Arquitecto de la Libertad. Nosotros continuaremos la obra. ¡Adelante!