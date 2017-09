Es necesario resaltar el esfuerzo de algunas municipalidades por mantener vivo el sentido del compartir la experiencia venida de una anterior gestión y que viene siendo mejorada. Una de estas manifestaciones se presentan a través de las ferias sea de carácter social, productivo, artístico, deportivo, de salud y otros.

Estas formas de llegar a los vecinos se vienen presentando generalmente los fines de semana, porque hay más personas buscando qué de nuevo mirar y qué mejor que hacerlo como un paseo junto a los seres queridos, además de captar más conocimientos útiles para nuestra vida diaria.

Una de las ferias más constantes es la del sector de San Juan en Las Colinas donde todos los sábados buen número de habitantes de la zona se acercan a la feria agropecuaria de Las Colinas en San Juan, donde se ofrecen productos naturales frescos, de la cosecha de un grupo de mujeres que no desmayan.

Otra feria es la realizada en el tema de salud organizada por la comuna de Maynas, que vienen atendiendo y velando por la salud de las personas. Esto parece ser una alternativa ante muchas amas de casa, de los padres, de los hijos menores, de los adultos mayores, ante la consulta y atención que podrían requerir.

En naciones con enfoque hacia la salud, cuentan con médicos y en general con personal de salud que cubre digamos unas 3 cuadras y visita a los vecinos casa por casa y va haciendo un registro no solamente de las personas enfermas, sino, también de la gente sana y que requiere orientación para no enfermarse. Entonces lo que tenemos acá como una feria de salud, es importante, son pasos que se dan porque se conoce que existe una necesidad.

Estamos como en una sociedad experimentando, y las ferias culturales sanjuaninas, o como mejor le nombre, son una clara muestra también de que va sumando, y que ayuda a la ciudadanía a valorar lo que la Amazonía nos ofrece desde diferentes manifestaciones. Y lo que tenemos que incidir es en que estas iniciativas con el soporte de las comunas y deben permanecer por siempre y mejorar.