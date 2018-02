Docentes y directores de instituciones educativas rurales se capacitan en importante taller:

Evento académico se viene siendo ejecutado por la Dirección de Gestión Pedagógica de la DREL.

120 docentes rurales vienen recibiendo la capacitación.

En la víspera se inició el taller de capacitación docente, dirigido a maestros de las zonas rurales, quienes muchas veces por no estar en la ciudad no se capacitan en estos temas; es por el ello que la Dirección Regional de Educación de Loreto liderado por el Prof. Javier Yglesias Sánchez, a través de la Dirección de Gestión Pedagógica vio conveniente realizar tan importante evento académico que busca familiarizar al docente con el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

El taller que tiene como finalidad que el docente aprenda a utilizar correctamente las plataformas virtuales como el de PERU EDUCA, así como también el uso y manejo adecuado de las aplicaciones de GMAIL – WASICHAY, SISEVE. Además del manejo y aplicación robótica Classmate, entre otros.

Al respeto el titular de educación de Loreto, nos indica que este taller es cien por ciento full práctico en ella los maestros vienen aprendiendo el Manejo y Aplicación de Robótica Educativa, uso y manejo de las laptops Classmate.

Y de esta manera respondemos a los pedidos de los docentes como sabrás estamos capacitando en temas de primeros auxilios y ahora con las tecnologías, y seguiremos realizando estas y otras acciones, puntualizó, Yglesias Sánchez.

Por su parte Jesica Novoa, especialista de educación de DGP, nos explica que el término de taller los maestros estarán en la capacidad de incluir el uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la enseñanza aprendizaje y como profesional elevar el nivel de sus conocimientos tecnológicos a través del desarrollo de los cursos virtuales que ofrece el Ministerio de Educación – MINEDU.

Además, nos cuenta que de esta manera los estudiantes estarán haciendo el uso adecuado de las herramientas tecnológicas con la que cuenta la II.EE. Así como las LAPTOPS CLASSMATE, LAPTOP XO, y los KIT DE ROBOTICA EDUCATIVA., en otra parte también agradeció la presencia masiva de los maestros quienes están muy entusiasmado con el curso y dichosos de seguir aprendiendo, precisó la especialista de DGP.

Cabe mencionar que los capacitadores en esta oportunidad son la Lic. Jesica Novoa Sandoval Especialista de Tecnologías DGP –DREL, Marco Polo Rodríguez Asistente Tecnológico Regional, Antonio Pérez García, Maribel Portocarrero Árbildo y Paolo Rengifo, todos ellos Asistentes Tecnológicos.

Este taller se inició el día de ayer y se desarrolla en los ambientes del Instituto Superior de Pedagógico Publico de Loreto, hoy estará culminando con la participación de los 120 docentes rurales, por lo que para los docentes que no lograron seguir esta capacitación, próximamente se estará programando otra fecha.

Finalmente los maestros participantes agradecen a la Dirección Regional de Educación y a la Dirección de Gestión Pedagógica por los talleres que están priorizando a docentes de las zonas rurales.