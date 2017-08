Presidente Cámara de Comercio de Loreto, Tato Barcia:

Proceso de adjudicación se postergó nuevamente

El pasado 13 de agosto, se debió dar la buena pro para la construcción del puente sobre el río Nanay; sin embargo, esto no fue así, pues de acuerdo a la información publicada en la página del SEACE, señala que la nueva fecha es el 28 de agosto, generando todo un perjuicio a la región.

Ante esto, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, Sergio Barcia Romano, dijo que el gremio empresarial que representa tomará cartas en el asunto y oficiará un documento a la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM, exigiendo que se respete el nuevo cronograma y así evitar que nos vuelvan a quitar el presupuesto ya aprobado para esa obra.

“Nos encontramos preocupados ante esta postergación, por eso enviaremos un documento a la PCM y buscaremos una cita con el premier Fernando Zavala, acompañado de nuestros congresistas loretanos para darle a conocer la preocupación del pueblo loretano y exigirle el cumplimiento de esta nueva fecha de adjudicación publicado en el SEACE.

Hemos revisado también la Resolución Directoral N° 229-2017-MTC del 20 de abril de 2017, donde indica que, entre las dos últimas actualizaciones de los costos, entre mayo 2015 y febrero 2017, el presupuesto se incrementó de 625 millones de soles a 650 millones de soles, además amplió su plazo de ejecución de 780 días a mil 50 días. Entonces, si este 28 de agosto no se da la Buena Pro, se tendría que volver a actualizar los costos”, informó.

El presidente del gremio empresarial dijo que percibe que no hay seriedad en el seguimiento de este importante proyecto para Loreto, dando la agría sensación que no es tomado en serio por las principales autoridades del país.

“Lo más preocupante no solo es el hecho que la Buena Pro de este esta obra ya tiene dos postergaciones, ni tampoco el incremento del costo y ampliación de los plazos de ejecución, ya que ello obedecería a razones técnicas, debido al estudio de vientos que exigen para estas obras, pues podrían recomendarse algunas modificaciones estructurales; lo peor de esto es que podemos perder ese presupuesto, ya que el año pasado, a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Ley 360/2016-PE, el Ejecutivo nos quitó los 84.4 millones de soles presupuestados en la Ley de Presupuesto del 2016 por el MTC para la ejecución del Puente sobre el río Nanay y lo reasignó a otras regiones del país como Huancavelica, es decir que en plena crisis económica nos hemos dado el lujo de dejarnos quitar ese dinero”, dijo.

Tato Barcia continuó diciendo que “un escenario similar se viene presentando hoy, y podría ser más lesivo aún, ya que en la Ley de Presupuesto 2017 el MTC cuenta con un presupuesto de 240.85 millones de soles para la ejecución de este puente; es decir, que ese dinero debe gastarse en la construcción de este puente este año. O sea, corremos el riesgo de que nos quiten nuevamente este presupuesto, intención que a todas luces se ve en el Ejecutivo, y que quizá lo destinen a la reconstrucción del norte del país, como si Loreto estuviese para darse el lujo de ir regalando presupuesto”.

“Hago un llamado a nuestras principales autoridades regionales, sobre todo al gobernador regional y a los cuatro congresistas que tenemos, para que tomen las cosas en serio y que, dejando de lado los intereses políticos y absurdas rivalidades, llamen fuertemente la atención al presidente de la República, premier y titular del MTC, dándoles un ultimátum para que este proyecto sea adjudicado de una buena vez el día 28 de agosto, tal como bien lo señala el nuevo cronograma, y dejarles bien en claro que no permitiremos que nuevamente nos quiten esos 240.85 millones de soles que buena falta nos hace”, finalizó Barcia Romano.

(Gonzalo López)