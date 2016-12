Lucila Pautrat, integrante del Instituto de Estudios Forestales y Ambientales Kené

Así como suspender toda aprobación de autorización de cambio de uso de suelos

Desde el año 2013, la empresa United Cacao Limited SEZC, a través de su subsidiaria, Cacao del Perú Norte S.A.C. y de dos de sus empresas vinculadas, Plantaciones de Ucayali S.A.C. y Plantaciones de Pucallpa S.A.C., ha deforestado, de acuerdo a informaciones brindadas por organizaciones que siguen el caso y las denuncias, de manera ilegal, al menos 11 mil 295 hectáreas de bosques primarios en las regiones de Iquitos y Ucayali. A raíz de estos hechos, las tres empresas con conexiones con United Cacao, y sus representantes, entre ellos Dennis Melka, ciudadano checo-norteamericano, enfrentan una serie de procesos de investigación fiscal y judiciales referidos a presuntos delitos contra los bosques y el medio ambiente, deforestación, tala ilegal, usurpación y tráfico de tierras, el inicio de operaciones sin contar con certificación ambiental, estafa, entre otros.

Sin embargo, han pasado más de 3 años, y ninguno de los procesos que enfrenta Dennis Melka y sus empresas, ha sido denunciado por las Fiscalías Ambientales y Penales ante los Juzgados correspondientes. A ello se añade: la participación dolosa de autoridades regionales en la comisión de los presuntos delitos investigados, intrincadas contradicciones en las decisiones administrativas de los sectores Agricultura y Ambiente, poca diligencia y retrasos en la defensa judicial del Estado, vínculos entre exfuncionarios del MINAM y los estudios de abogados que defienden a Melka, y una pasividad por parte de la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre. Todo ello, hacía presumir que había poderes mayores involucrados en esta red delictiva.

Palma, coca y tierras …

En setiembre del 2016, la cadena televisiva alemana WDR (WestDeutscher RundFunk) presentó el documental: “Nuestro Hombre en Coca-landia”, donde evidencia las irregularidades cometidas por el exfuncionario de UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) , Hans Jöchen Wiese y su gerente, Arturo Hoyos, quienes no solo conocían de la existencia de los cultivos ilícitos de coca asociados a las plantaciones de palma aceitera promovidas en el marco de los Programas de Desarrollo Alternativo, sino quienes además incurrieron en una serie de otras irregularidades, como la adquisición de acciones en las empresas de palmicultores, la adquisición de tierras, entre otras de mayor gravedad que se aprecian en el documental. (Ver Documental Completo en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/0B4T_Pg8_SEiDdW5GaFRfbTlRY0k/view)

En virtud a la gravedad de los hechos expuestos, y a las denuncias que vienen realizando diversas organizaciones y ciudadanos desde hace tres años por las irregularidades cometidas tanto por empresarios extranjeros, como funcionarios de los organismos internacionales vinculados, y autoridades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales vienen demandando a la Fiscalía de la Nación, iniciar una investigación profunda y exhaustiva sobre los presuntos delitos expuestos, y la identificación inmediata de todas las personas y entidades responsables.

“Demandamos al Ministerio de Relaciones Exteriores solicite a los organismos internacionales involucrados, hagan públicas las investigaciones relacionadas a este caso, así como los contratos y otros documentos que coadyuven a transparentar sus operaciones en Perú. Exigimos al Ministerio de Agricultura y Riego, suspender toda aprobación de autorización de cambio de uso de suelos, así como la aprobación del Plan Nacional de Palma Aceitera hasta que culminen las investigaciones”, refiere Lucila Pautrat, integrante del Instituto de Estudios Forestales y Ambientales Kené.

Asimismo, exigen al Ministerio del Ambiente explicar los vínculos y relaciones entre ex funcionarios de Alto Nivel del MINAM y el Estudio de Abogados Priori & Carrillo, “El cual viene ejerciendo la defensa legal de Cacao del Perú Norte SAC, así como la identificación de riesgos de delitos de corrupción y uso indebido de información privilegiada de los casos que tiene a su cargo la Procuraduría Especializada en Materia Ambiental”. (MIPR)