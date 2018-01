“Urge que la Ugel Maynas se convierta en unidad ejecutora”, indica dirigente del Sute Loreto

Inmensas colas en la Ugel Maynas para tramitar proceso de contrato 2018.

Empezamos el 2018 no con mucha diferencia a los años anteriores en el sector educación. Todos los años los maestros, especialmente los contratados, en estos tiempos tienen que pasar peripecias para poder hacer sus diferentes trámites más aún en tiempo de contratos, donde hay mayor aglomeración de personas en la UGEL.

Se pudo observar el día martes 03 de enero del 2018 en la UGEL-Maynas, que los maestros tuvieron que hacer grandes colas hasta las 4 de la tarde, muchos de ellos soportando hambre, sol intenso, cansancio y algunos con sus pequeños hijos para fedatear sus documentos y otros trámites que tiene que ver con el proceso de contratos 2018, todo ello porque la UGEL solo tiene dos fedatarios que vienen atendiendo a cientos de maestros.

No es la primera vez que la UGEL brinda un mal servicio a los usuarios. Ante esta situación, en dialogo sostenido entre el Sute Maynas y Sute Loreto con el director de la Ugel Maynas, profesor Lenin Viena, al abordar dicho tema manifestó que no tiene personal suficiente porque le quitaron y porque otros trabajadores culminaron su contrato hasta diciembre del 2017.

Según informaciones recibidas por el Sute Loreto, lo mismo viene ocurriendo en varias Ugeles de la región, como el caso de Requena, donde también los maestros tienen que hacer inmensas colas casi todo el día para fedatear documentos y otros trámites administrativos.

Los maestros actualmente tienen que pagar por una copia de su boleta de pago que en años anteriores fue gratuito y se podía descargar en la página web de la Drel, lo peor a la fecha haciendo grandes colas, lo cual es otro trato injusto.

Asimismo, sino fuera por las gestiones de los dirigentes del Sute Maynas, los maestros estarían pagando por una constancia de trabajo que dura varios días para su entrega por parte de la UGEL.

La Ugel Maynas no cuenta con ambientes adecuados y propios por lo que los maestros para realizar un trámite tienen que trasladarse de un lugar a otro, lo que afecta en su economía.

Ante las múltiples necesidades que tiene la Ugel Maynas, urge que dicha institución se convierta de una vez por todas en Unidad Ejecutora.

La Drel, a pesar de manejar un presupuesto de 349 millones de soles al año, viene brindando un mal servicio a los maestros. A esto se suman las disputas entre eldirector de la Ugel Maynas, el director regional de Educación y la gerencia de Desarrollo Social del Gore Loreto, lo que viene afectando a los maestros.

A ello se agrega las irregularidades que se vienen cometiendo por la Drel en complicidad con la gerencia de Desarrollo Social y el señor Pinche que en su debida oportunidad se estará detallando y denunciando ante la opinión pública.

“Ante tal situación, el Sute Loreto se pronuncia y exigimos al director regional de Educación y directores de Ugeles de la región brinden un mejor trato a los maestros y trabajen pensando en que al maestro se lo trata con cariño. Después del diálogo con las autoridades del sector, en caso de no encontrar soluciones concretas, no se descarta una medida de lucha a nivel regional por la actual situación que se vive en el sector educación.

Ante la cercanía de los procesos de contrato tanto para auxiliares y docentes, en los próximos días se estará conformando el Comando de Lucha de Auxiliares de Educación y el Comando de Lucha de Maestros Contratados encaminados por el Sutep, involucrando a los trabajadores contratados y de esta manera ellos sean protagonistas y defensores de sus derechos”, indicó Alex Ricopa Amías, secretario de Comunicaciones del Sute Loreto.

(Gonzalo López)