Tienen los perfiles aprobados, pero no hay presupuesto para ejecutarlo

Los moradores del asentamiento humano “Óscar Iván” en el distrito de Belén, vienen esperando 33 años para que el sueño de la pavimentación se haga realidad.

Hasta el momento tienen tres perfiles aprobados desde del 2014, es decir desde la época que Hermógenes Flores era alcalde de este distrito.

Según Julio Romel Barbarán Vásquez, presidente de la Junta vecinal de este sector, presentó al alcalde Richard Vásquez Salazar los tres perfiles en enero del 2015, pero hasta la fecha él y sus funcionarios les han peloteado.

Los vecinos con este perfil de proyecto exigen agua potable, alcantarillado para aguas pluviales y pavimentación de las calles 7 de Noviembre, Quiñones, Francisco de Orellana, Unión y 13 de Mayo.

Son muchos años que están esperando que el sueño de la pavimentación se haga realidad, pero por la inacción y la falta de voluntad política del alcalde no se da. Van a seguir insistiendo y si no hay solución, no descartan tomar medidas radicales.

(C. Ampuero)