*Expresó empresario afectado con reversión de su terreno.

Ayer continuó la segunda audiencia del juicio oral por presunto abuso de autoridad contra el ex director de agricultura, quien habría permitido la reversión del terreno del empresario Noé Cheglio, afectándolo en su propiedad. El empresario dio su versión.

“Esto ya es el juicio oral contra el ex director de agricultura y otros, por haber emitido resoluciones irregulares y eso es un abuso de autoridad. El señor (Marco Antonio) está más desorientado que “cuy en tómbola” porque ha revertido tantos terrenos que no se acuerda de mi caso.

Mi caso es un caso particular. Nosotros hemos sido los primeros propietarios de ese terreno y lo dice Registros Públicos que rectifica la versión dada por el ex director y le rechaza las dos inscripciones, aquí están los documentos oficiales.

Nosotros somos los primeros propietarios, a nosotros nos vendió el sector agricultura, no otra persona natural. Todo en base a una Ley del año 92 o 93 de promoción del sector agrario. Mi terreno está ubicado a la altura de la “Carmencita”-San Juan. Ellos declararon en abandono nuestro predio que ya lo habíamos convertido en predio urbano desde el año 2009”, puntualizó Cheglio.