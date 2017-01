El domingo 27 de marzo de 2016 será el Examen de Admisión a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), institución académica superior más importante de esta parte del país, y la que cuenta con el mayor número de postulantes en la región Loreto en sus 14 facultades y 30 escuelas profesionales, las inscripciones regulares se realizarán hasta el sábado 12 de marzo.

La UNAP es una institución pública que forma profesionales con calidad y excelencia, enmarcada en sus fines y principios de enseñanza, investigación científica y tecnológica y proyección social, con énfasis en el desarrollo sustentable de la Amazonía a fin de contribuir al progreso de la Nación. Tiene como visión ser reconocida como institución líder, académica, científica, tecnológica y cultural, generadora del desarrollo sustentable de la Amazonía, integrada al mundo.

Las facultades con las que cuenta la UNAP son: Facultad de Agronomía, Facultad de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios, Facultad de Ciencias Forestales, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Facultad de Enfermería, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Facultad de Industrias Alimentarias, Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Facultad de Ingeniería Química, Facultad de Medicina Humana, Facultad de Odontología y Facultad de Zootecnia. En cumplimiento de la nueva Ley Universitaria no habrá puntaje mínimo, se respetará el estricto orden de mérito hasta cubrir vacantes.

Los requisitos de inscripción son: certificados de estudios original del primero al quinto año de educación secundaria, sellado y visado por la DREL o UGEL, acta de nacimiento original actual, fotocopia de DNI, y recibo de pago original por derecho de inscripción.

Los postulantes por la modalidad general rendirán su examen en la hora y lugar que la Comisión Central de Admisión señale a través de los diversos medios de difusión, para lo cual deberán presentarse una hora antes del inicio del examen. En ningún caso se concederá nueva fecha a los postulantes que no se presenten o lleguen con retraso al lugar, día y hora fijados. Cabe resaltar que el carné de postulante es el único documento válido para el ingreso al local del Examen de Admisión.

El postulante, el día del examen, debe estar correctamente vestido, no se permitirá el ingreso a jóvenes con pantalones cortos, tampoco deben tener las camisas o polos sin mangas. No deben portar lo siguiente: teléfonos celulares, chompas, casacas, carteras, bolsas, billeteras, lápices, borradores, tajadores, etc. memorias u otros aparatos electrónicos. Todo lo necesario para el rendimiento del examen se les entregará en el mismo local.

Las inscripciones se realizan en la Oficina General de Admisión, sito en calle Samanez Ocampo Nº 552, teléfono 234635 en horario de oficina.