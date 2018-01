Ayer nuevamente se reunieron en el frontis de la municipalidad.

Maritza Sajami Meléndez, laboró por dos años y 10 meses en la mencionada municipalidad, al igual que otros 180 trabajadores que fueron despedidos en el año 2017 a quienes no les pagaron por los servicios prestados desde hace 3 meses.

“No nos pagan y dicen que no hay presupuesto para que nos cancelen, por eso nos han retirado. A las 10 de la mañana habría una reunión con el gerente municipal Jhonny Dávila y supuestamente con un fiscal, pero aún no nos llaman.

No estamos pidiendo que nos reintegren al trabajo, sino que nos paguen lo que nos deben de 3 a 4 meses. Ahora estamos totalmente endeudados, hemos pasado Navidad y Año Nuevo sin un sol, muy tristes. El 3 de enero se firmó un acta donde aceptaban que nos pagarían en 48 horas, estamos a 11 de enero (ayer) y no hay respuesta, ahora seguiremos protestando hasta que nos den una solución”, señaló la trabajadora que tiene discapacidad.

De otro lado, varios trabajadores señalaron que con todo eso el alcalde quiere ser alcalde de Maynas. “Si a Belén lo tiene hundido, se imaginan cómo sería en Maynas, aunque se sabe que ha desistido de eso. Ahora sabemos que tiene dos orquestas. Una recién ha sido inaugurada en Lima “Ritmo y sabor”, donde se ha visto al regidor Frank Gonzáles y a su esposa, hacer de administradores y mozos.

El teniente alcalde Rogelio Benítez, está pintado y no hace nada por nosotros. Nosotros hemos sido su gente de campaña de Richard Vásquez, empujamos el coche para que gane y miren cómo nos paga ahora. Los chicos ya están por entrar al colegio y no tenemos plata para para pagar, hemos pasado unas malas navidades y encima endeudados.

Hace poco entró un monto de 174 mil soles, de ahí han pagado solo a 9 personas. Todos los meses entra dinero y el jefe de imagen, Héctor Peña, nos quiere hacer pasar como mentirosos cuando él es el que no dice la verdad. Acá está OCI y Contraloría pero brillan por su ausencia”, protestaron los ex trabajadores impagos de Belén.